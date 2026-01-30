Petek, 30. 1. 2026, 8.30
28 minut
Miha Šimenc
- prebivališče: Logatec
- višina: 177 cm
- teža: 73 kg
- klub: Logatec
- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad
- discipline na OI: posamično, ekipno
Največji uspehi:
- OI:
14. mesto: Peking 2022, štafeta 4 x 10 km
16. mesto: Peking 2022, ekipni sprint
19. mesto: Pyeongchang 2018, ekipni sprint
31. mesto: Pyeongchang 2018, sprint klasično
44. mesto: Peking 2022, sprint prosto
71. mesto: Peking 2022, 15 km klasično
84. mesto: Pyeongchang 2018, 15 km prosto
- SP:
8. mesto: Seefeld 2019, ekipni sprint
11. mesto: Trondheim 2025, ekipni sprint
11. mesto: Planica 2023, štafeta 4 x 10 km
13. mesto: Lahti 2017, ekipni sprint
14. mesto: Trondheim 2025, štafeta 4 x 7,5 km
14. mesto: Planica 2023, ekipni sprint
22. mesto: Planica 2023, sprint klasično
- svetovni pokal:
7. mesto: Are 2020, sprint prosto
8. mesto: Val di Fiemme 2020, sprint klasično
8. mesto: Lillehammer 2024, sprint prosto
9. mesto: Lahti 2023, sprint klasično
10. mesto: Dresden 2020, ekipni sprint
10. mesto: Dresden 2019, sprint prosto
11. mesto: Falun 2025, sprint klasično
11. mesto: Cogne 2025, ekipni sprint
11. mesto: Livigno 2023, ekipni sprint
12. mesto: Falun 2019, sprint prosto
15. mesto: Quebec 2019, sprint prosto
15. mesto: Dresden 2019, ekipni sprint
16. mesto: Dresden 2021, ekipni sprint
16. mesto: Oberstdorf 2020, sprint klasično
16. mesto: Dresden 2018, ekipni sprint
18. mesto: Otepaa 2019, sprint klasično
19. mesto: Oberhof 2026, sprint prosto
19. mesto: Lahti 2025, ekipni sprint
19. mesto: Davos 2024, ekipni sprint
19. mesto: Davos 2018, sprint prosto
- izid sezone: 19. mesto, Oberhof 2026, sprint prosto
- prisotnost na Instagramu: @m.simenc
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Prvi mimohod na odprtju olimpijskih iger in start na domačem svetovnem prvenstvu
- zadnja knjiga ali film: knjiga Gringo Loco, serija Friends
- hobiji: nogomet, morje, koliko časa še ostane poleg treninga pa nameni družini
- moto/navdihujoč citat: "Treniraj trdo, zmaguj z lahkoto."
Vir: STA