Četrtek, 19. 3. 2026, 20.53
Dramatičen padec Italijana, ki je zasenčil krstni nastop Katre Komar #video
Medtem ko so predskakalci in skakalke, ki so prvič letele na letalnici, danes v Vikersundu opravili dva preizkusna skoka, se je skok slabo končal za italijanskega predskakalca Andreo Campregherja. 24-letni Italijan, ki je lani končal športno kariero in danes deluje kot strokovnjak za opremo pri kitajski reprezentanci v nordijski kombinaciji, je grdo padel na doskočišče in je trenutno na preiskavah v bolnišnici.
Nekdanjemu smučarskemu skakalcu Andrei Campregherju je pri drugem poizkusnem skoku kmalu po odskoku spodneslo smučko, pri čemer je izgubil nadzor, se v zraku prevrnil in padel pri približno 80 metrih. Pri tem se je ena od smuči zapičila v doskočišče, zato so preizkus letalnice za 40 minut morali prekiniti.
24-letnega Italijana so nemudoma oskrbeli zdravstveni delavci in ga po prvih pregledih s sanmi odpeljali iz izteka skakalnice. Z reševalnim vozilom so ga nato prepeljali v bolnišnico v Drammnu, kjer ga čakajo nadaljnje preiskave.
Nie wyglądało to najprzyjemniej #skijumpingfamily pic.twitter.com/tZX33vwkoy— Garrean (@galilejon) March 19, 2026
Campregher je športno pot končal po sezoni 2024/25, potem ko zaradi pomanjkanja sponzorjev in finančne podpore ni mogel več tekmovati na najvišji ravni. Danes deluje kot strokovnjak za opremo pri kitajski reprezentanci v nordijski kombinaciji in vzdržuje dobro telesno pripravljenost.
Za konec tedna je v Vikersundu načrtoval vrnitev na skakalnico, po poročanju poljskega Eurosporta pa so se pojavile celo govorice, da bi lahko na prenovljeni letalnici Vikersundbakken napadel italijanski rekord 234 metrov, ki je v lasti Alexa Insama. Po današnjem padcu je lov na rekord najbrž postavljen na stranski tir.
Upadek 🇮🇹Andrei Campreghera w #Vikersund. #skijumpingfamily pic.twitter.com/YjQLF53luP— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) March 19, 2026
Letanico so danes preizkusile tudi skakalke, ki prvič letijo na največji skakalni napravi. Med njimi je bila tudi slovenska predstavnica Katra Komar, ki je v prvi poizkusni seriji pristala pri 110 metrih, v drugi pa 141 metrov.
V petek predviden uradni trening in kvalifikacije
Uradni trening za skakalke je predviden za petek ob 9. uri, ob 10.30 pa bodo na sporedu kvalifikacije za nedeljsko tekmo. V teh lahko nastopi najboljših 30 v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, na sobotno tekmo se bo uvrstilo prvih 20 iz kvalifikacij, v finale pa najboljših 15 iz prve serije tekme. V nedeljo sledijo kvalifikacije, nato še druga posamična tekma.
Slovenske barve bosta ob debitantki na letalnicah Komar zastopali še svetovna rekorderka in zmagovalka sezone Nika Prevc, ki je lani v Vikersundu poletela do rekordnih 236 metrov, ter Nika Vodan. V Vikersundu pa ne bo nekdanje svetovne rekorderke Eme Klinec, ki se je po zdravstvenih težavah pred kratkim vrnila v tekmovalni ritem in ni med trideseterico, a pri Fisu ne odstopajo od pravil. V Planici bo lahko nastopilo 15 najboljših iz svetovnega pokala.
Moško slovensko zasedbo v Vikersundu ob svetovnem rekorderju Domnu Prevcu sestavljajo še Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.
