Dramatičen padec Italijana, ki je zasenčil krstni nastop Katre Komar #video

Medtem ko so predskakalci in skakalke, ki so prvič letele na letalnici, danes v Vikersundu opravili dva preizkusna skoka, se je skok slabo končal za italijanskega predskakalca Andreo Campregherja. 24-letni Italijan, ki je lani končal športno kariero in danes deluje kot strokovnjak za opremo pri kitajski reprezentanci v nordijski kombinaciji, je grdo padel na doskočišče in je trenutno na preiskavah v bolnišnici.

Nekdanjemu smučarskemu skakalcu Andrei Campregherju je pri drugem poizkusnem skoku kmalu po odskoku spodneslo smučko, pri čemer je izgubil nadzor, se v zraku prevrnil in padel pri približno 80 metrih. Pri tem se je ena od smuči zapičila v doskočišče, zato so preizkus letalnice za 40 minut morali prekiniti.

24-letnega Italijana so nemudoma oskrbeli zdravstveni delavci in ga po prvih pregledih s sanmi odpeljali iz izteka skakalnice. Z reševalnim vozilom so ga nato prepeljali v bolnišnico v Drammnu, kjer ga čakajo nadaljnje preiskave.

Campregher je športno pot končal po sezoni 2024/25, potem ko zaradi pomanjkanja sponzorjev in finančne podpore ni mogel več tekmovati na najvišji ravni. Danes deluje kot strokovnjak za opremo pri kitajski reprezentanci v nordijski kombinaciji in vzdržuje dobro telesno pripravljenost.

Za konec tedna je v Vikersundu načrtoval vrnitev na skakalnico, po poročanju poljskega Eurosporta pa so se pojavile celo govorice, da bi lahko na prenovljeni letalnici Vikersundbakken napadel italijanski rekord 234 metrov, ki je v lasti Alexa Insama. Po današnjem padcu je lov na rekord najbrž postavljen na stranski tir.

Letanico so danes preizkusile tudi skakalke, ki prvič letijo na največji skakalni napravi. Med njimi je bila tudi slovenska predstavnica Katra Komar, ki je v prvi poizkusni seriji pristala pri 110 metrih, v drugi pa 141 metrov.

V petek predviden uradni trening in kvalifikacije

Uradni trening za skakalke je predviden za petek ob 9. uri, ob 10.30 pa bodo na sporedu kvalifikacije za nedeljsko tekmo. V teh lahko nastopi najboljših 30 v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, na sobotno tekmo se bo uvrstilo prvih 20 iz kvalifikacij, v finale pa najboljših 15 iz prve serije tekme. V nedeljo sledijo kvalifikacije, nato še druga posamična tekma.

Slovenske barve bosta ob debitantki na letalnicah Komar zastopali še svetovna rekorderka in zmagovalka sezone Nika Prevc, ki je lani v Vikersundu poletela do rekordnih 236 metrov, ter Nika Vodan. V Vikersundu pa ne bo nekdanje svetovne rekorderke Eme Klinec, ki se je po zdravstvenih težavah pred kratkim vrnila v tekmovalni ritem in ni med trideseterico, a pri Fisu ne odstopajo od pravil. V Planici bo lahko nastopilo 15 najboljših iz svetovnega pokala.

Moško slovensko zasedbo v Vikersundu ob svetovnem rekorderju Domnu Prevcu sestavljajo še Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.

