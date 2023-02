Messi med nominiranci za nagrado laureus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šampion formule 1 Max Verstappen in njegova dirkaška ekipa Red Bull Racing sta bila nominirana za svetovno športno nagrado laureus 2023, ki jo je Verstappen osvojil že lani. Poleg Nizozemca sta med nominiranci tudi argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi in španski teniški zvezdnik Rafael Nadal. V glavni ženski kategoriji sta favoritinji smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin in teniška številka ena Iga Swiatek.