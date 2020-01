Svetovni prvak si je oddahnil

Good News, mein Handgelenk muss nicht operiert werden und kann konservativ behandelt werden. Voraussichtlich kann ich beim Weltcup in Zakopane wieder an den Start gehen 💪🤩. Die Vorfreude ist schon sehr groß. Leider verpasse ich noch den Heimweltcup in Titisee-Neustadt, aber unserem Team wünsche ich ganz viel Erfolg, die rocken das schon😀. #winterfans #kampa #kampasport #schönramer #fischernordic #skideutschland #bpolsport #audi #adidas #löfflersportswear #goodnews

