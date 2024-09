Marcel Hirscher dviguje prah

"Vsota različnih trenutkov in dejavnikov je na koncu odločila za uresničitev vrnitve," je konec letošnjega aprila ob razlogih za vrnitev na bele strmine dejal Marcel Hirscher, ki je pet let po tem, ko je napovedal upokojitev, šokiral smučarko javnost. Takrat se je 35-letni Avstrijec še odločil, da bo po novem tekmoval za domovino svoje matere Nizozemsko. "Želel bi priložnost, da bi vsake toliko dirkal. Preprosto zato, ker v tem uživam," je takrat poudaril Hirscher, ki se je leta 2019 poslovil od tekmovalnega smučanja.

A v taboru smučarskega šampiona ne gre vse tako gladko. V zadnjem času so se pojavili dvomi, ali je Avstrijec res dovolj močan, da bi lahko nastopil v Söldnu, kjer se bodo najboljši alpski smučarji sveta za uvod v svetovni pokal zbrali 27. oktobra. Kot poročajo številni avstrijski mediji, so se pojavile celo obtožbe, da naj bi bil njegov poskus vrnitve zgolj piarovski trik, tudi z namenom prepoznavnosti lastne smučarske znamke Van Deer, ki sta jo prej v svetovnem pokalu predstavljala norveška smučarja Henrik Kristoffersen in Timon Haugan.

Kristoffersen in Hirscher ob smučarski znamki Van Deer. Foto: Red Bull Content Pool

Najprej so v javnosti zaokrožile informacije, da se izkušeni smučar spopada s številnimi težavami z materialom in da naj ne bi bil pripravljen za smučanje na najvišji ravni. Na pripravah na trening kampu na Novi Zelandiji, kjer so sicer imeli težave z vremenskimi pogoji, naj bi bila od njega občutno hitrejša celo novozelandska smučarka Alice Robinson, zato so se hitro pojavile govorice, da je Hirscherjeva vrnitev zgolj piarovski trik. Hirscherjeva ekipa je nato zanikala vse očitke in pojasnila, da so veliko časa namenili testiranju čevljev in opreme, zato časi na treningih niso bili v ospredju. "Celotna zgodba je nesmisel," je sporočila njegova ekipa.

Odločitev za Sölden še ni padla

Salzburžan želi v naslednjih dneh nadaljevati snežne treninge in pripraviti piko na i za morebitno vrnitev v Söldnu. Ali bo Hirscher na začetku sezone dejansko v startni hišici veleslaloma, se bodo v njegovi ekipi odločili v kratkem. Po besedah ​​generalnega sekretarja ÖSV Christiana Schererja mu sicer ni treba skrbeti, da ne bi dobil wild carda za nastop. "Fis se je za to sezono odločil, da bodo nekateri povratniki, kot je Hirscher, prejeli tako imenovano na novo uvedeni wild card." Tako se Hirscherju v primeru nastopa obeta startna številka med najboljšo trideseterico svetovnega pokala.

Foto: Reuters

Hirscher ima v življenjepisu 67 zmag v svetovnem pokalu in skupno 138 uvrstitev na stopničke. S sedmimi naslovi svetovnega prvaka in štirimi srebrnimi medaljami je najuspešnejši udeleženec svetovnih prvenstev v zgodovini. Po šestkrat je osvojil tudi mali kristalni globus v slalomu in veleslalomu. Osemkrat zapored je zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala, večkrat kot kdorkoli drug. Svojo zadnjo preizkušnjo je odpeljal 17. marca 2019 na slalomu v Soldeuu v Andori, svojo zadnjo zmago pa slavil natanko mesec dni prej na slalomu svetovnega pokala v Aareju na Švedskem.

Če oziroma se bo Hirscherju res uspelo vrniti v svetovni pokal, bo postal prvi smučar, ki bo startal za Nizozemsko po Maartenu Meinersu, ki je marca 2022 nastopil na veleslalomu v Kranjski Gori. Marvin van Heek je leta 2021 na smuku iz Val Gardene z osmim mestom dosegel najboljšo uvrstitev za "oranje" do zdaj. Med ženskami je bila s petim mestom na veleslalomu v Zwieslu leta 1987 še uspešnejša nizozemska smučarka, sicer v Nemčiji rojena Christa Kinshofer-Güthlein, ki je tako kot Hirscher v smučarski karavani po spremembi zastopala drugo državo.

