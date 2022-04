Slovo ene največjih na svetu, ki si deli rekord z legendarno Slovenko

Norvežanka Maiken Caspersen Falla je v svetovnem pokalu nastopila 168-krat in se na skoraj vsaki tretji tekmi uvrstila na stopničke. Na zmagovalnem odru je na tekmah za svetovni pokal v konkurenci posameznic stala kar 55-krat, od tega je vknjižila kar 22 zmag, kar jo uvršča med najuspešnejše tekmovalke smučarskega teka tega stoletja.

"Smučarski tek me spremlja že od mladih let. Po 12 sezonah sem uresničila cilje in dosegla še več, kot sem kadarkoli sanjala. Začutila sem, da je nastopil primeren trenutek za slovo. Žalostno se je posloviti, a vseeno čutim, da sem se odločila prav. Čas je, da se lotim novih izzivov," je na Instagramu zapisala Norvežanka in dodala, da jo zanima tudi plat življenja, ki ni povezana z vrhunskim športom.

Kariero v svetovnem pokalu je začela leta 2008 in na svoji drugi tekmi v svetovnem pokalu v ekipnem sprintu v Düsseldorfu takoj skočila na oder za zmagovalke. Foto: Reuters

Na svetovnih prvenstvih je osvojila deset kolajn, od tega pet na individualnih preizkušnjah. V posamičnih disciplinah ima dva naslova svetovne prvakinje. Na olimpijskih igrah je najvišje posegla leta 2014 v Sočiju, ko je bila zlata v sprintu, na tekmi, na kateri je Vesna Fabjan osvojila bron. Sicer ima z OI celoten barvni komplet, tudi eno sprintersko srebro in en ekipni sprinterski bron.

Specialistka za sprinte ima v svoji vitrini tudi tri male kristalne globuse, ki jih je osvojila po vrsti za dobljene sprinterske seštevke svetovnega pokala v letih 2016, 2017 in 2018. Manjka ji le veliki kristalni globus za skupno zmago, najbližje temu je bila v letih 2015 in 2016, ko je bila dvakrat šesta.

S Petro Majdič si deli prav poseben rekord

Petra Majdič je v eni sezoni dosegla kar osem sprinterskih zmag. Njen dosežek je uspelo ponoviti le še Maiken Caspersen Falla. Foto: Grega Valančič/Sportida Norvežanka ima na Slovenijo prekrasne spomine, saj je 18. decembra 2011 na tekmi za svetovni pokal na Rogli prvič stala na najvišji stopnički. Bila je najhitrejša na sprinterski preizkušnji.

Maiken si deli rekord z legendarno slovensko smučarsko tekačico Petro Majdič. Obe sta namreč v eni sezoni zbrali največ zmag na tekmah za svetovni pokal v sprintu. Kar osem.

Maiken Caspersen Falla je po številu zmag v svetovnem pokalu smučarskih tekačic četrta najuspešnejša Norvežanka, na vrhu je Marin Bjoergen s 114 zmagami. Prihodnje leto jo tako ne bo v Planici, kjer bo prvič v zgodovini potekalo svetovno prvenstvo v nordijskih športih na slovenskih tleh.