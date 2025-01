Norvežan razred zase, Marovt odstopil, med 10 dva Hrvata

Samuel Kolega je bil po prvi vožnji tretji. Foto: Guliverimage Potem ko so alpske smučarke prve tekme leta 2025 svetovnega pokala opravile v Kranjski Gori, smučarji na prvi tekmi v novem letu tekmujejo v Dolomitih di Brenta. Madonna di Campiglio že tradicionalno gosti nočni slalom. V prvem vožnji je bil razred zase Norvežan Atle Lie McGrath, ki je dobro izkoristil postavitev svojega trenerja. Njegovi rojaki so bili manj uspešni, Henrik Kristoffersen je zaostal več kot sekundo, še nekaj več Alexander Steen Olsen, Timon Haugan pa je odstopil. Od favoritov je na strmi in ledeni progi, a ne na težki postavitvi, odtopil še Francoz Clement Noel. Do odstopa pa je bil v prvi vožnji hitro na progi Šved Kristoffer Jakobsen. Več si je želel tudi Lucas Pinheiro Braathen, Norvežan, ki od te sezone nastopa za Brazilijo, je zaostal sekundo in 45 stotink, kar ni bilo dovolj za prvo deseterico.

Italijansko tradicionalno prizorišče slovi po izjemno ledeni progi, kar omogoča dobro smučanje tudi visokim številkam. Edini slovenski predstavnik na sredini tekmi Tijan Marovt, ki je nastopil s številko 64, se je nadejal, da bi to lahko bila voda na njegov mlin. Da končno pride do prvih točk v svetovnem pokalu. Bil je zelo solidno na progi, obetala se mu je uvrstitev tik za prvo trideseterico, nakar je nekaj vrat pred ciljem odstopil. Na tej strmini se je Slovenija že veselila: Jure Košir je zmagal leta 1993, Bojan Križaj pa leta 1984.

Madonna di Campiglio, slalom (m), po prvi vožnji:



1. Atle Lie McGrath (Nor) 51:96

2. Loic Meillard (Švi) +0,62

3. Samuel Kolega (Hrv) +0,65

4. Manuel Feller (Avt) +0,74

5. Linus Strasser (Nem) +0,76

6. Steven Amiez (Fra) +0,99

7. Albert Popov (Bol) +1,08

8. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,09

9. Alexander Steen Olsen +1,20

10. Filip Zubčić (Hrv) +1,19

Odstop: Clement Noel (Fra), Timon Haugan (Nor), Marco, Scharz (Avt), Kristoffer Jakobsen (Šve), Tijan Marovt (Slo)

Na slalomski preizkušnji pod žarometi je svoj slalomski debi v svetovnem pokala dočakal Tvrtko Ljutić, starejši brat Zrinke Ljutić. Tvrtko bi moral debitirati že na začetku sezone v Leviju, a si je tik pred tem na treningu poškodoval roko in si moral vzeti nekaj premora. Na progo se je podal s številko 71 in zaostal dobrih pet sekund. Bil je uvrščen kot zadnji, 50. Odstopilo je kar 23 tekmovalcev.

V januarju specialiste za slalom čaka kar pet prizorišč: po Madonni di Campiglio so slalomske tekme predvidene še v Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühelu in Schladmingu.

Zaradi vremenske napovedi za konec tedna so organizatorji tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v Adelbodnu zamenjali. Slalom bo torej v soboto, veleslalom pa bo po novem na sporedu v nedeljo. Kot so dodali pri Fisu, je cilj povečati možnosti za uspešno izvedbo obeh tekmovanj.