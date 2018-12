Švicar presenetljivi zmagovalec, nov mejnik za Kranjca!

Yule je bil četrti po prvi vožnji, na koncu pa je slavil s prednostjo 0,34 sekunde pred Avstrijcem Marcom Schwarzem na drugem in 0,50 sekunde pred njegovim rojakom Michaelom Mattom na tretjem mestu.

Yule, ki je slavil prvo zmago in tretjo uvrstitev med najboljše tri, je Švici prismučal prvo zmago po novembru 2007, ko je bil najboljši Marc Gini v Rieteralmu.

Hirscher bo na 64. zmago v karieri in jubilejno 30. slalomsko moral še počakati. Bil je prvi po polovici tekme, a je napravil napako pri petih vratih, ki ga je močno oddaljila od najboljših.

Napako si je privoščil tudi Kristoffersen, ki je povozil kol in odstopil. Oba sta prekinila niz 11 oziroma 12 slalomov, na katerih sta končala na zmagovalnem odru.

Marcel Hirscher je v finalni vožnji naredil veliko napako in ostal brez nove zmage. Foto: Reuters

Kranjec s štartno številko 77 na 11. mesto!

Ko gre, gre, tudi v slalomu. Foto: Reuters Kranjec se je v finalno vožnjo prebil z visoko štartno številko 77 in postavil 14. čas prve vožnje, za Hirscherjem je po polovici tekme zaostajal 1,36 sekunde.

V drugi vožnji je postavil 11. čas. Za zmagovalcem je zaostal 1,34 sekunde.

Kranjec, zmagovalec zadnjega veleslaloma v Saalbachu, je prismučal do drugih slalomskih točk v karieri. Prve je osvojil pred natanko dvema letoma prav v Madonni di Campiglio, ko je bil 28.

"Danes je bila proga izredno dobro pripravljena, tako da je imelo veliko visokih številk dobre možnosti, da pridejo v drugi tek. To sem izkoristil, dobro smučal. Zelo sem vesel, da sem prišel naprej iz prvega teka, v drugem pa tudi dobro odsmučal in se boril do cilja," je po rezultat kariere menil Kranjec.

Na vprašanje, če je smučal tudi na krilih izjemnega uspeha pred tremi dnevi, pa je odgovoril: "Če imaš za sabo takšen rezultat, je zagotovo lažje. Je pa tako, da v slalomu s številko 77 nimam česa izgubiti in iz tega vidika si nisem nalagal kakšnega velikega pritiska."

Razočaranje za Hadalina

Drugi Slovenec na startu Štefan Hadalin, ki je bil v Saalbachu osmi na slalomu in prišel do rezultata kariere, je bil prepočasen za drugo vožnjo, končal je na 39. mestu.

Madonna di Campiglio, slalom, moški

Drugi tek:

Prvi tek:

Skupno (14): 1. Marcel Hirscher (Avt) 620

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 352

3. Max Franz (Avt) 341

4. Aksel Lund Svindal (Nor) 333

5. Loic Meillard (Švi) 321

6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 303

7. Alexis Pinturault (Fra) 286

8. Mauro Caviezel (Švi) 283

9. Beat Feuz (Švi) 253

10. Kjetil Jansrud (Nor) 250

...

14. Žan Kranjec (Slo) 189

51. Klemen Kosi (Slo) 58

59. Štefan Hadalin (Slo) 45

69. Martin Čater (Slo) 31

77. Boštjan Kline (Slo 25

107. Miha Hrobat (Slo) 11 Slalom (3): 1. Marcel Hirscher (Avt) 200

2. Daniel Yule (Švi) 185

3. Michael Matt (Avt) 141

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 140

5. Marco Schwarz (Avt) 135

6. Loic Meillard (Švi) 110

7. Andre Myhrer (Šve) 82

8. Dave Ryding (VBr) 80

9. Manuel Feller (Avt) 79

10. Ramon Zenhäusern (Švi) 76

...

14. Štefan Hadalin (Slo) 45

26. Žan Kranjec (Slo) 24

...

