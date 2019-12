Klinčeva in Križnarjeva v kvalifikacijah pri vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ema Klinec se je vrnila po poškodbi in kvalifikacije uvodne tekme nove sezone končala na tretjem mestu.

Ema Klinec se je vrnila po poškodbi in kvalifikacije uvodne tekme nove sezone končala na tretjem mestu. Foto: Getty Images

S kvalifikacijami v Lillehammerju so sezono v smučarskih skokih začela tudi dekleta. Organizatorji so imeli precej težav s premočnim vetrom, a so naposled le izpeljali kvalifikacije. Na sobotno tekmo se je uvrstilo vseh šest Slovenk, povratnica po poškodbi Ema Klinec kot tretja, Nika Križnar je končala mesto za njo.