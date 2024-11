Nika Prevc zablestela že na treningu, orli zadržani

Na veliki skakalnici v olimpijskem Lillehammerju se s tekmo mešanih ekip ob 16.15 začenja nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na Norveško sta odpotovali šestčlanska ženska ekipa na čelu z branilko skupne zmage Niko Prevc ter petčlanska moška, kjer sta v priprava izstopala Anže Lanišek in Timi Zajc. Ekipa za tekmo bo znana v zadnjem hipu. Oboji so opravili dva treninga, v ženski konkurenci je bila na obeh najboljša Nika Prevc, v moški pa je bil od Slovencev najvišje Timi Zajc na 12. mestu.

Ema Klinec Foto: www.alesfevzer.com V slovenski reprezentanci bo na mešani ekipni tekmi nastopila Nika Prevc, preostala tri imena pa bodo znana v zadnjem hipu. Dobitnica velikega kristalnega globusa iz pretekle zime je v prvi seriji treninga pristala pri 132,5 metra ter na koncu za točko in sedem desetink prehitela drugo Avstrijko Jacqueline Seifreiedsberger. Prevc je bila najboljša tudi na drugem preizkusu skakalnice, na katerem je pristala pri 126,5 metra. Na drugem treningu je za 5,8 točke prehitela drugo Norvežanko Eirin Mario Kvandal. Ema Klinec je bila v obeh serijah treningov 14.

V moški konkurenci je bil na treningu najboljši Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal, ki je pristal pri 139,5 in 141,5 metra. Od Slovencev je bil najbolje uvrščen Timi Zajc na 12. mestu (120,5 m in 128,5 m). Anže Lanišek je bil na 25. mestu (121,5 m in 122,5 m). Lovro Kos, Domen Prevc in Žak Mogel so bili 46., 51. in 63.

Smučarski skoki, Lillehammer, mešana tekma v živo:

Kaj vse čaka skakalce letos?

Predolimpijska sezona za skakalce kot prvi vrhunec prinaša tradicionalno novoletno turnejo štirih prizorišč, nato konec februarja in v začetku marca sledi svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Trondheimu, pred velikim finalom od 28. do 30. marca v Planici – skakalke bodo letos sezono končale en konec tedna prej v Lahtiju – pa je na sporedu še norveška turneja.

Na SP slovensko reprezentanco čaka zahteven izziv: ponoviti dosežke z domačega prvenstva 2023 v Planici, kjer je Zajc postal svetovni prvak na Bloudkovi velikanki, pod prvo ekipno zlato kolajno v zgodovini pa so se podpisali Zajc, Lanišek, Žiga Jelar in Kos. Temu so dodali še bron na tekmi mešanih ekip skupaj z Niko Vodan in Emo Klinec.