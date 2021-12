Skandinavska priložnost za nove podvige

Medtem ko bodo smučarski skakalci sezono nadaljevali na Poljskem, so skakalke zbrane v Skandinaviji, kjer jih čakata novi posamični tekmi. V soboto se bodo v Lillehamerju pomerile na manjši napravi (HS98), v nedeljo pa bodo prvič v sezoni tekmovale na veliki skakalnici.

Skozi kvalifikacijsko sito se bo poskušalo prebiti šest Slovenk, ki so po prvi postaji vodilne v pokalu narodov. Zbrale so osem točk več kot najbližje zasledovalke Avstrijke. Zoran Zupančič bodo tudi tokrat računal na Emo Klinec, Uršo Bogataj, branilko kristalnega globusa Niko Križnar, Jernejo Brecl, Špelo Rogelj in 16-letno Niko Prevc, ki je pretekli konec tedna ob krstu v svetovnem pokalu vknjižila prve točke.

Glavni trener Zoran Zupančič Foto: Grega Valančič/Sportida

Klinčeva je v Nižnem Tagilu najprej skočila na drugo mesto, na nedeljski tekmi pa prišla do prve posamične zmage v tem tekmovanju. S to je prevzela vodstvo v skupnem seštevku, tako da bo prvič nastopila v rumeni majici. Odlično je v sezono skočila tudi zmagovalka poletnega grand prixa Bogatajeva. Četrtemu mestu s sobotne tekme je v nedeljo dodala še drugo mesto in je trenutno tretja skakalka sezone. Med Slovenkama je le Avstrijka Marita Kramer, ta je na uvodni tekmi močno odskočila od konkurence in slavila za več kot 20 točk.

"Dobili smo informacijo in upam, da lahko pozimi ohranimo tako visoko raven, tiste, ki se jim ni izšlo, pa upam, da to popravijo na naslednjih tekmah," je po Nižnem Tagilu dejal Zupančič. Med manj zadovoljnimi v slovenskem taboru je bila po 8. in 7. mestu v Rusiji zmagovalka lanske sezone Križnarjeva.

Urša Bogataj je po dveh tekmah na tretjem mestu svetovnega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ta bo z rojakinjami na delu danes ob 18.30, ko se bodo začele kvalifikacije za prvo individualno preizkušnjo. Sobotna tekma bo na sporedu ob 18.15, nedeljske kvalifikacije na večji napravi so predvidene ob 16. uri, tekma pa ob 17.30.

Zadnjič so skakalke v Lillehammerju tekmovale marca 2020, ko je na eni tekmi na veliki skakalnici slavila Sara Takanaši, na drugi pa Maren Lundby, ta bo zaradi čezmerne teže izpustila vso olimpijsko sezono. Na obeh tekmah je bila najboljša Slovenka na petem mestu, enkrat Križnarjeva, drugič Klinčeva.

Lillehammer, svetovni pokal, ženske Petek, 3. december

18.30 kvalifikacije (HS98) Sobota, 4. december

18.15 posamična tekma (HS98) Nedelja, 5. december

16.00 kvalifikacije (HS140)

17.30 posamična tekma (HS140)