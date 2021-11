Danes znova med količki v Leviju, Slokar štarta kot 15.

Včeraj se je Andreja Slokar na slalomski tekmi svetovnega pokala v Leviju na Finskem prebila do četrtega mesta, Ana Bucik do 11. in Neja Dvornik do 16. Le Meti Hrovat se je zalomilo v prvem teku, ko je odstopila. Že danes pa imajo štiri Slovenke priložnost, da svoje izide še izboljšajo.