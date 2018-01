Legendarni Miller hvaležen Slovencu, da mu je v težkih trenutkih stal ob strani

Številni menijo, da je Bode Miller eden največjih smučarjev vseh časov. Svojo pozornost ni vzbujal le z medaljami na največjih tekmovanjih, ampak z izjemno tveganim načinom vožnje, svojim načinom življenja … "Če bi bila v mojem času družbena omrežja, bi bil večino časa v zaporu," se je zasmejal. A ne bi ničesar spreminjal, je dejal in izpostavil vlogo slovenskega serviserja Robija Kristana. "V težkih trenutkih mi je stal ob strani in me razumel," je Miller dal vedeti, v kakšno pomoč mu je bil mož slovenskega rodu.

Kariera se je za velikega Bodeja Millerja končala na način, ki ga je spremljal vseskozi. Zadnja vožnja je bila spektakularna. Leta 2015 je zaradi operacije hrbta izpustil celotno sezono in se vrnil na svetovno prvenstvo v Beaver Creeku.

Najhitrejši je bil pri prvem, drugem in tretjem vmesnem času, nato pa je sledil spektakularen padec. Podobnih smo bili vajeni v njegovi karieri veliko. A je bilo ekstremno smučanje njegov slog in zaradi tega je imel po vsem svetu ogromno privržencev.

Zadnja vožnja Bodeja Millerja na svetovnem prvenstvu leta 2015

"Ni skrivnost, lahko bi še večkrat zmagal, če bi bil bolj osredotočen. A sem se zabaval."

"Nisem hotel zmagati le na nekaj tekmah. Ni skrivnost, lahko bi še večkrat zmagal, če bi bil bolj osredotočen. A sem se zabaval. Dobro se počutim glede tega, kar sem naredil. Ničesar ne bi spremenil. Je pa bilo včasih težko, ker nisem vedel, kje je ravnotežje. A sem potreboval obe plati." Foto: Sportida "Če bi me vprašali, na kaj sem bolj ponosen, ali na medalje ali na način smučanja, bi izpostavil smučanje. Pa ne le smučanja, ampak svoj način življenja. Ko si v ZDA smučar, nimaš možnosti, da bi študiral in dobil izobrazbo. S tem nimaš drugih možnosti, ki jih študij ponuja. Tako pa kot smučar tvegaš življenje. Smučanje je težka odločitev. Živel sem življenje, kot sem ga hotel. Nisem hotel zmagati le na nekaj tekmah. Ni skrivnost, lahko bi še večkrat zmagal, če bi bil bolj osredotočen. A sem se zabaval. Dobro se počutim glede tega, kar sem naredil. Ničesar ne bi spremenil. Je pa bilo včasih težko, ker nisem vedel, kje je ravnotežje. A sem potreboval obe plati," je razložil veliki Miller, ki je lani oktobra naznanil dokončno slovo.

"Morda je bil kakšen dan zame najboljši zaradi zabave, morda zaradi vožnje, preden sem odstopil"

Živel je drugačno življenje kot drugi smučarji. Že kot otrok je prebival v nekoliko drugačnem okolju sredi gozda, kjer v hišici niso imeli elektrike. A ga je takšna vzgoja utrdila: "Kako te starši vzgojijo, igra pomembno vlogo v športu. Moj vstop v svetovni pokal je bil zelo težak, a se nisem bal padcev, čeprav sem se velikokrat znašel na tleh. Bili so trenutki razočaranja. Nemalo tekem je bilo, ko je ob mojem imenu pri rezultatih pisalo, da nisem prišel do cilja. A je bil morda tisti dan zame kljub temu eden najboljših v življenju. Morda zaradi zabave dan prej, morda zaradi smučanja pred padcem. V Alti Badii sem denimo prvi tek veleslaloma izvrstno odpeljal. Res sem dobro smučal. V drugem sem imel 15 slabih sekund in izpadel, vendar je bil to eden mojih najboljših veleslalomov v karieri. Takšne stvari si rad zapomnim."

Anekdota iz Kranjske Gore povezana z legendarnim Albertom Tombo Bode Miller Alberta Tombo omenja kot enega največjih v svetu smučanja. Foto: Sportida "Alberto Tomba je bil drugi po prvem teku. Takrat so spremenili sistem, da so v drugi vožnji šli od 30. proti prvemu – pred tem je bilo od 15. proti najboljšemu po prvi vožnji. Jezen je bil. Sam sem si hitro ogledal drugo progo in bil že na cilju. Tomba je bil zadnji pri ogledu in je šel kar na progo ter z vso hitrostjo odsmučal zadnjih petnajst vratc. Nekaj jih je podrl. Na cilju se je ustavil ravno ob meni. Drl se je na ljudi, da se tako ne da smučati. Govorili so mu, da bo v velikih težavah, ker grdo govori. Vzel je smuči, odšel do helikopterja, ki je bil takoj ob cilju, in odletel. Tako ni vozil druge vožnje. Takrat sem bil star 18 ali 19 let, njega sem gledal od leta 1988 ali že prej, in sem si mislil, da je bil takrat slab človek. Vendar je bil pametnejši, kot so številni mislili. Vedel je, da bo ta tekma slaba, ker so bile takšne razmere. Proga je bila premehka in prav se je odločil. Vedel je, da je največji in da jih bo ranil, ker se bo odstranil," je spomin iz Kranjske Gore opisal Bode.

Med petimi, ki jim je uspel poseben podvig

"Le Kjetil Andre Aamodt, Anja Pärson, Janica Kostelić in Katja Seizinger se lahko ob njem pohvalijo, da imajo olimpijsko medaljo v štirih različnih disciplinah." Foto: Sportida V karieri je osvojil šest olimpijskih medalj in pet na svetovnih prvenstvih. Pohvali se lahko tudi s 33 zmagami in 79 uvrstitvami na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Dvakrat je osvojil svetovni pokal in je najuspešnejši ameriški moški smučar vseh časov. Številni ga uvrščajo med največje v celotni smučarski sferi, saj je zmagoval v vseh disciplinah. V svetovnem pokalu je le pet takšnih, ki so zmagali v petih disciplinah. Trenutno je še vedno edini, ki se lahko pohvali, da je zmagal po petkrat v slalomu, veleslalomu, superveleslalomu, smuku in kombinaciji.

Tudi na olimpijskih igrah spada med tiste, ki so bili najbolj raznovrstni. Le Kjetil Andre Aamodt, Anja Pärson, Janica Kostelić in Katja Seizinger se lahko ob njem pohvalijo, da imajo olimpijsko medaljo v štirih različnih disciplinah.

"Robi Kristan mi je bil v pomoč pri odločitvah. Številni so se zgražali, on mi je bil v oporo."

Damir Dugonjič je bil na poroki Bodeja Millerja, saj sta prijatelja. Foto: Sportida Na njegovi zmagoviti poti mu je ob strani stal tudi slovenski serviser Robi Kristan. Njegovo vlogo je Bode še posebej izpostavil: "Pri vas v Sloveniji je kultura drugačna. Robi je bil dolga leta moj serviser. Spoznal sem njegovo družino. Robi je odigral pomembno vlogo. Pri večini zmag mi je pomagal. Ne samo to, v pomoč mi je bil tudi pri mojih odločitvah. Veliko ljudi se je zaradi mojih dejanj zgražalo, on mi je bil v oporo. Pomembno mi je bilo, da sem imel ob sebi človeka, ki je vedel, kdo sem jaz. In da je bilo smučanje le del večje slike."

Prijatelj je prav tako s slovenskim plavalcem Damirjem Dugonjičem, saj se njuni soprogi poznata in so se zato večkrat družili, Damir pa je bil celo na njegovi poroki na ladji: "Od lanskega poletja ga sicer nisem videl, sta pa najina otroka rojena istega leta, in ko lahko, trenutke preživimo skupaj."

"Olimpijski prvak? Srečo sem imel."

"Kako postaneš olimpijski prvak? Pri meni je bila sreča." Foto: Sportida Konec oktobra lani je pri 40 letih naznanil slovo in se tako dokončno podpisal pod hvalevredno kariero: "Takšne odločitve ni bilo težko sprejeti, saj sem precej star. Glava se vrti. Veliko časa sem preživel na vrhu in na tleh. Rad sem imel ta šport. Kariera je bila dolga. Na koncu je bilo jasno, da ne potrebujem padcev. Dolgo sem tekmoval tvegano. Še vedno mi roke in noge služijo dobro, zaradi česar sem vesel. Odločitev ni bila lahka, ampak ostajam vpleten v ta šport."

In kakšen je recept osvojiti zlato medaljo na olimpijskih igrah? "Kako postaneš olimpijski prvak? Pri meni je bila sreča. Ko sem v superkombinaciji osvojil zlato, je bila sreča. V smuku sem slabo smučal. Nato je bil čudež, da sem dokončal slalom. Zlasti leta 2010, ko sem večkrat padel," je v smehu odgovoril Miller.

"Zdaj je več resnosti"

"Ne predstavljam si, da bi bila denimo Instagram in Facebook v času moje kariere … Večino časa bi bil v zaporu. Na to se je treba navaditi. Ljudje, kot sta Tomba in Klamer, sta imela imidž, zdaj pa so vsi pred ogledalom." Američana pa bomo videli na delu tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu. A ne bo smučal, temveč skrbel, da bodo imeli gledalci na Eurosportu boljši vpogled v smučanje tekmovalcev. Med vožnjo bo v posebni kocki komentiral, zakaj je kdo pridobil ali izgubil delčke sekunde na določenem delu proge.

Številni menijo, da je v trenutni dobi preveč perfekcionistov, kot sta Marcel Hirscher in Henrik Kristoffersen, Miller pa ob tem razmišlja: "Težko je, da se ne bi mogel strinjati v določenih delih. Tomba je bil original, pred njim Franz Klamer. Veliko jih je bilo v zgodovini. Morda je videti, da je postalo preveč profesionalno, sterilno. Ni več toliko osebnosti, da bi se z njimi povezal. Vendar so boljši, kot smo bili mi. To je narava športa po vsem svetu. Več je resnosti. Težko je zaradi tega, ker ni toliko svobode, vendar je lepo gledati."

"Če bi bila družbena omrežja v mojem času, bi bil večino časa v zaporu"

Zdi se mu škoda, da je vse preveč profesionalnosti, a da to ni napaka smučarjev, temveč je za to poskrbela narava. Ne le v smučanju … Ob tem je za konec izpostavil še moč družbenih omrežij: "Vse je odprto. Hitro prideš v težave. V ZDA veliko obsojajo. Ni več skrivnosti. Ne predstavljam si, da bi bila denimo Instagram in Facebook v času moje kariere … Večino časa bi bil v zaporu. Na to se je treba navaditi. Ljudje, kot sta Tomba in Klamer, sta imela imidž, zdaj pa so vsi pred ogledalom."