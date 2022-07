Legendarni Avstrijec v odprtem pismu opozarja glede smučarskih poletov

Nekdanji olimpijskih prvak iz Lake Placida leta 1980 Toni Innauer je še vedno vpet v smučarske skoke, saj pri naših severnih sosedih opravlja funkcijo športnega direktorja pri smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Na podlagi izkušenj, tudi trenerskih, je v odprtem pismu Mednarodni smučarski zvezi izrazil skrb glede tega, da se bodo skakalke marca prihodnje leto podale na letalnico v Vikersundu.

Zapisal je, da naj razmislijo o velikih tveganjih. Po njegovem mnenju ta ideja ni zrela. Skliceval se je na pomembne biomehanske, medicinske in etično-moralne argumente, ki nasprotujejo takšni odločitvi. "Pomembna razlika v primerjavi z moškimi kolegi ni toliko v športnih sposobnostih, temveč v težavah, ki jih lahko pričakujemo pri padcu, kakršnega je pred kratkim v Planici doživel Daniel Andre Tande."

Toni Innauer opozarja na veliko tveganje ob morebitnih padcih. Foto: Sportida

Innauer izpostavlja, da je telo ženske manj odporno od moškega zaradi manjšega deleža mišic v skupni telesni teži. Kombinacija večje hitrosti zaleta v primerjavi z moškimi in posledično večje sile pri doskoku bi lahko imela po njegovem mnenju usodne posledice. "Trenutni položaj je občutljiv v več pogledih, a toliko bolj zahteva umirjeno in strokovno presojo, predvsem z najvišje ravni."

Aprila letos je podkomisija pri FIS soglasno sprejela, da bo premiera ženskih smučarskih poletov v sklopu turneje RAW Air marca prihodnje leto, na njej pa bo nastopilo 15 najboljših skakalk na lestvici turneje.

Po Innauerjevem zapisu se je sprožila razprava na družbenih omrežjih. Oglasila se je tudi nekdanja avstrijska smučarka Nicola Spieß, poročena Wedenigg, ki ima o tem takšno mnenje: "Tveganje ni v tem, da dekleta ne bi bila sposobna tehnično leteti na letalnicah. To lahko počnejo tako kot moški. A ženske so v primeru padca izpostavljene večjemu tveganju poškodbe kot moški. Čeprav se bo vsaka posameznica sama odločila, ali bo skočila, bi bilo treba imeti znanstveno dokazana dejstva za oceno dejavnikov tveganja. Tu ne gre za enakost med spoloma, ampak predvsem vprašanje varnosti, na katero je treba strokovno odgovoriti in to raziskati."

Nekatere skakalke so že večkrat jasno izrazila svoje mnenje glede poletov na letalnicah. Kar nekaj je takšnih, ki se že veselijo spusta po velikanki. Aktualna zmagovalka svetovnega pokala Marita Kramer je sicer ob koncu lanskega leta za Kurier dejala: "Mnogi me bodo morda zasovražili zaradi te izjave, ampak prezgodaj je še za smučarske polete in to ni pravi korak."