Kraj, ki združuje in povezuje vse Slovence

Vseslovenski praznik smučarskih poletov

Malo krajev je v Sloveniji, ki Slovence združujejo in povezujejo tako kot Planica. Ta je vedno veljala za meko slovenskega športa, slovenski športni nacionalni praznik. Ne glede na športne uspehe slovenskih skakalcev so v deželo pod Poncami marca vsako leto prihajale trume navijačev.

Foto: Zavarovalnica Triglav, Reuters, Sportida in Vid Ponikvar.

Letošnji finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v dolini pod Poncami je pred vrati. Foto: Vid Ponikvar

Smučarski skoki so že od nekdaj slovenski nacionalni šport, ki uživa pozornost gledalcev po vsej državi. Šport in skoki Slovence povezujejo, dvigujejo nacionalno zavest, dajejo občutek pripadnosti in zagotavljajo prepoznavnost Slovenije v svetu. Planica je nacionalni simbol Slovenije, z nordijskim centrom pa je pred leti ponovno dobila svoj sijaj.

Sinonim za najdaljše polete

Brez Planice si ni mogoče zamisliti sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Dolina pod Poncami je že pravi sinonim za najdaljše polete orlov na smučeh.

Letos Planica praznuje že 84 let. Organizatorji preostalih tekem svetovnega pokala lahko Planici zavidajo izjemno tradicijo in odlično izpeljane prireditve. Vsako leto se na sklepni prireditvi svetovnega pokala zbere ogromno gledalcev, kar marsikje drugje ni pravilo.

Ob vaši podpori bo čez teden dni pod Poncami zagotovo šlo še višje in dlje! Poskrbite za kakšen zanimiv transparent in zastave, ki bodo našim skakalcem dali dodatno spodbudo in pokazali pravo navijaško podobo Slovenije svetu.

V Zavarovalnici Triglav že več kot 115 let skrbijo za varnejšo prihodnost generacij zavarovancev, že desetletja dolgo pa so sestavni del zgodbe o Planici. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V Zavarovalnici Triglav skoke v Planici podpirajo že skoraj pol stoletja. Logotip Zavarovalnice Triglav v izteku planiške velikanke bo tudi letos tarča najboljših smučarskih skakalcev sveta, ki bodo v dolini pod Poncami že tradicionalno končali tekmovalno sezono.

Že več kot tri desetletja pa ta zimski dogodek soustvarjajo tudi z otroki. V Planico je Zavarovalnica Triglav v teh letih odpeljala že okoli 90 tisoč otrok. V sodelovanju z največjimi slovenskimi športniki želijo otroke in druge navijače navdušiti tudi nad zdravim načinom življenja. Letos ne bo nič drugače.

Le kdo je ne pozna, lepote iz snega … Planica je dom smučarskih skokov, je ledeniška dolina, je kraj, kjer padajo rekordi, je čudovita, je kraljica, je prava destinacija za športne aktivnosti ... Planica je vse to in še veliko več. Test: Kako dobro poznate Planico? Intervju: Janez Gorišek in Sebastjan Gorišek

Tudi letos bo Zavarovalnica Triglav številnim otrokom, njihovim spremljevalcem in družinam omogočila ogled kvalifikacijskih nastopov v Planici.

Tudi letos bodo ogled poletov omogočili več kot 3.500 otrokom, njihovim spremlejvalcem in družinam. Četrtkov dan v Planici je že tradicionalno namenjen otrokom, ki ob ogledu tekmovanja na vrhunski svetovni ravni preživijo še nepozaben dan v družbi vrstnikov, v naravi in ob nastopu priljubljenih glasbenikov (tokrat bo to BQL). Ta četrtek, 22. marca, bo tako že 38. generacija otrok doživela ta velik športni dogodek v Planici.

Tekmujete lahko tudi vi

Ne glede na to, kje si boste skoke ogledali, pa so v Zavarovalnici Triglav za vse navijače lani pripravili mobilno aplikacijo Triglav Rekord.

Pri Zavarovalnici Triglav so se odločili izkušnjo ogleda pred TV-zasloni in v živo nadgraditi z inovativnim orodjem: mobilna aplikacija Triglav Rekord nadgrajuje analogni ogled ter med gledalce vnaša a še več tekmovalnosti, zanimanja in povezanosti s samimi skoki.

Foto: Reuters

Namen aplikacije Triglav Rekord je omogočiti še zabavnejšo doživljanje športnega dogodka in med gledalce vnesti še več povezanosti s smučarskimi skoki. Ljubitelji športa boste tako z aplikacijo dobili moč, da na varen način postanete del napete tekme in kar med prenosom tekme v živo tekmujete v poznavanju smučarskih skokov. Aplikacija je na voljo za mobilne naprave z operacijskima sistemoma Android in iOS.

Tekmovanje med športnimi navdušenci bo omogočeno med 22. in 25. marcem in potekalo vzporedno s poleti. Tisti, ki se boste s svojimi napovedmi najbolj približali pravim rezultatom, se boste potegovali za privlačne nagrade.