Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košir se bo v prvem izločilnem boju meril z Avstrijcem Alexandrom Payerjem, Kotnik pa z Japonko Tsubaki Miki, najhitrejšo v kvalifikacijski vožnji.

Pri moški, pri katerih je kvalifikacije dobil Daniele Bagozza, od Koširja pa so bili hitrejši še Južnokorejec Sangho Lee, Italijan Edwin Coratti in Avstrijec Benjamin Karl, sta izpadla Tim Mastnak in Rok Marguč. Prvi je zasedel 20., finale je zgrešil za 18 stotink sekunde, drugi pa 22. mesto.