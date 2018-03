Konec sezone, konec kariere

Prvi člani razreda smučarskih upokojencev 2018 so že znani. Prihodnji tedni pa bodo postregli z obogatitvijo seznama. Tudi s slovenskim prispevkom?

Smučarska sezona svetovnega pokala 2017/18 je končana. Do začetka nove, v kateri bo znova nastopala tudi Ilka Štuhec, nas loči še natančno 222 dni. Že danes pa je jasno, da v njej ne bomo več spremljali nekaterih dolgoletnih članov karavane svetovnega pokala. Kdo se torej poslavlja od alpskega smučanja?

Ostala brez zadnje tekme

Ker je veter odpihnil nedeljsko veleslalomsko preizkušnjo, je brez zadnjega nastopa v karieri ostala tudi 34-letna Italijanka Manuela Moelgg. Tudi v tej zimi je bila še zelo konkurenčna, saj se je v veleslalomu trikrat zavihtela na stopničke in sezono končala kot sedma v svetovnem pokalu. V celotni karieri je sicer zbrala kar 14 uvrstitev med najboljšo trojico, nikoli pa se ni zavihtela na sam vrh. Brez medalje zapušča tudi vsa velika tekmovanja.

Kdo še?

Zadnjič se je v soboto v svetovnem pokalu predstavil njen rojak Florian Eisath, ki se je preoblikoval v popolnega veleslalomskega specialista in prvokategornika. Že v začetku meseca pa je italijanski plaz upokojitev sprožila specialistka za hitri disciplini Verena Stuffer. Ob omenjenih Italijanih so v preteklih tednih slovo že naznanili nekdanja olimpijska prvakinja iz ZDA Julia Mancuso, dolgoletna avstrijska reprezentantka, zmagovalka treh tekem svetovnega pokala in dobitnica treh medalj na svetovnih prvenstvih Michaela Kirchgasser, ena najboljših slalomistk zadnjega desetletja Veronika Velez-Zuzulova, nekdanja veleslalomska svetovna podprvakinja Maria Pietilä Holmner …

Namigovanja tudi v slovenskem taboru

Upokojitev bo v prihodnjih tednih zanesljivo še kar nekaj. Navsezadnje se prav po olimpijskih sezonah v kotu znajde še nekoliko več smuči. Podobno kot v preteklem letu, ko so se med drugim poslovili Katarina Lavtar, Vanja Brodnik, Andrej Šporn in uradno tudi Tina Maze, utegne svoj delež prispevati tudi slovenska reprezentanca. Da bo tehtala o (ne)nadaljevanju kariere, odkrito priznava Ana Drev, ki naj bi svojo odločitev sporočila v roku enega meseca. V moškem taboru pa se je na razpotju znašel smukač Rok Perko, ki znova ne bo mogel računati na status polnokrvnega člana reprezentance.