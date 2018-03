Ko ne gre, pač ne gre: Kline sezono končal s padcem #video

Meti Hrovat tudi smukaško zlato DP. Foto: Sportida

Meta Hrovat nadaljuje s kopičenjem naslovov državne prvakinje. Po slalomskem in veleslalomskem je zlato osvojila še v smuku, kjer sicer med tekmicami ni bilo najboljših slovenskih smukačic zadnjih let – rekonvalescentke Ilke Štuhec in Maruše Ferk, ki se je poškodovala v sredo. V boju za domačo lovoriko je tako 20-letnica iz Kranjske Gore ugnala srebrno Nejo Dvornik in bronasto Katja Hrovat.

V moški konkurenci je zlato pripadlo Martinu Čatru, na stopničkah pa sta mu družbo delala Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Tako Hrovatova kot Čater pa sta morala tujim tekmecem premoč priznati v odprti konkurenci, saj sta skupno zasedla šesti mesti, medtem ko pa sta zmagi slavila Švicar Ralph Weber in Srbkinja Nevena Ignjatović.

Kline: padec kot nova lekcija

Čater je bil smukaški državni prvak že lani. Takrat je dejal, da bi si želel med konkurenti tudi Boštjana Klineta. Mariborčan je tokrat sicer nastopil, a že v prvi vožnji (tekma je bila namreč izpeljana v dveh vožnjah) po nenavadni napaki padel. Za razliko od Ferkove se ni poškodoval, saj je negodoval le nad bolečinami v gležnju in golenici. Se je pa strinjal, da padec simbolizira zanj sila neuspešno smukaško sezono, v katero se je podal kot eden od tihih favoritov svetovnega pokala, končal pa jo je brez velikega finala.

"Na srečo sem jo odnesel le z udarci. Padci so pač sestavni del smučanja. To se dogaja," je ob koncu smukaške sezone dejal Kline in dodal: "Razmišljal sem o tem, da še vedno dobivam udarce. Tudi dobesedno. A udarci so tisti, ki te krepijo. Ko se jih naučiš sprejemati, lahko postaneš boljši smučar in boljši človek. Zato ta padec jemljem kot novo lekcijo, iz katere bom zanesljivo kaj naučil."

Pogled v novo sezono

Po smuku bi morali na Krvavcu okronati še državne prvake v superveleslalomu, a je moralo vodstvo tekmovanja po nastopu nekaj tekmoval preizkušnji zaradi neustrezne snežne podlage odpovedati. Trenerji so tako lahko zgolj pospravili opremo. Med njimi tudi vodja ženske reprezentance Denis Šteharnik ter glavni trener moške tehnične vrste Klemen Bergant in trener za hitri disciplini Peter Pen. Kot smo poročali že pred dnevi, vsi trije uživajo zaupanje vodstva panoge. Po prvih pogovorih je tako mogoče pričakovat, da bodo vsi ostali na položajih, odprto pa ostaja vprašanje preostanka trenerske piramide.