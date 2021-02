Pavlovčič na prologu le za vodilnim Granerudom

Najboljši skakalci so zbrani v Klingenthalu, kjer bosta v soboto in nedeljo posamični preizkušnji. Za petek so bile predvidene kvalifikacije, a je prijavljenih zgolj 50 tekmovalcev, tako da so izpeljali prolog. Ta je pripadel vodilnemu skakalcu zime Halvorju Egnerju Granerudu. Še najbolj se mu je približal Bor Pavlovčič, ki je na drugem mestu za Norvežanom zaostal osem točk. Anže Lanišek je bil peti.