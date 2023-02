Kako se bodo danes odrezali fantje?

Danes bo na svetovnem prvenstvu v biatlonu v nemškem Oberhofu še moški sprint na 10 km. Na njem bodo nastopili tudi štirje Slovenci, in sicer Jakov Fak, Alex Cisar, Toni Vidmar in Lovro Planko. Preizkušnja se bo začela ob 14.30.

Slovenska četverica se bo skušala na prvi posamični preizkušnji tega SP v moškem delu približati izidu Polone Klemenčič, ki je dan prej na sprintu zasedla odlično osmo mesto in prišla do uspeha kariere.

Naš najboljši biatlonec Jakov Fak se še ne počuti najbolje, a upa, da bo šlo na tekmi bolje. "Proge so tukaj zelo zanimive in zahtevne, so vse počasnejše. Želim si, da se mi bo uspelo zbrati na strelišču in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo," je v napovedih previden najboljši slovenski biatlonec.

Najboljša šestdeseterica s sprinta bo imela pravico nastopa tudi na nedeljski zasledovalni preizkušnji.

