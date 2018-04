Kako dolgo bodo zdržali rekordi kralja biatlona?

Ole Einar Björndalen vs Martin Fourcade

Fourcade je z letošnjo zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala že presegel Björndalna. Francoz je že sedmič zapored dvignil kristalni globus, medtem ko je slavnemu Norvežanu to uspelo šestkrat v 25 sezonah med svetovno elito. Devetindvajsetletni Francoz bo v naslednjih letih napadel še Björndalnovih rekordnih 95 posamičnih biatlonskih zmag (štejejo zmage v svetovnem pokalu, na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah). Po svoji deseti sezoni v biatlonskem svetovnem pokalu jih je že dosegel 74.

Bo Fourcadova era omejena z bratoma Bö?

Martin Fourcade je pri 29 letih in desetih sezonah med svetovno biatlonsko elito na poti k rekordom. S sedmimi kristalnimi globusi je že rekorder. Foto: Sportida Tako dominantnega biatlonca, kot je Martin Fourcade, v svetovnem pokalu še ni bilo. V drugem desetletju enaindvajsetega stoletja je domala nepremagljiv, zadnji, ki je osvojil skupni seštevek svetovnega pokala pred Fourcadovo noro serijo, je bil Tarjei Bö v sezoni 2010/11. Letos je Francoza izzval Tarjeijev mlajši brat Johannes Thingnes Bö, a se moral na koncu sprijazniti z drugim mestom. Morda pa bo v naslednji sezoni na vrhu spet Bö.

Fourcade je na stopničke stopil na skorajda vseh posamičnih tekmah v sezoni svetovnega pokala, devetkrat na najvišjo, osemkrat na drugo in trikrat na tretjo. Izpustil je šprint v Kontiolahtiju, v Tjumnu na finalu sezone pa je bil 22. na tekmi s skupinskim štartom. Na februarskih olimpijskih igrah v Pjongčangu je po slabših predstavah na posamični tekmi (5. mesto) in šprintu (8. mesto) na zasledovanju in skupinskem štartu vendarle potrdil vlogo favorita in osvojil dve zlati olimpijski medalji.

Björndalnov olimpijski izkupiček najbrž nedotakljiv

Björndalen je nazadnje zmagal 2. decembra leta 2015, na 20-kilometrski individualni tekmi v Ostersundu. Foto: Sportida S treh olimpijskih iger (2010, 2014 in 2018) je prinesel sedem odličij, od teh pet zlatih. V tem pogledu je Björndalen, ki ga na letošnjih igrah v Pjongčangu ni bilo, tudi za Francoza skoraj neulovljiv. Kralj biatlona je namreč osvojil 13 olimpijskih medalj, od teh osem zlatih, nastopil pa je na šestih igrah. Le težko je pričakovati, da bo tudi Fourcade v biatlonu vztrajal do 44. leta, kot je Ole Einar, zato bo Norvežan tudi po koncu Fourcadove ere še lastnik kakšnega od rekordov.

Morda tega s svetovnih prvenstev. Björndalen je na svetovnih prvenstvih osvojil neverjetnih 40 kolajn, od teh kar 20 zlatih, medtem ko je Fourcade trenutno pri 25, od tega 11 zlatih.

Ta v številu posamičnih zmag pa bi lahko padel že kmalu. Že v naslednji sezoni bo imel Fourcade 26 priložnosti, da še zmanjša zaostanek za Norvežanom, ki pa je enkrat zmagal tudi v smučarskem teku.