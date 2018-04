Kralj biatlona se je poslovil

Ole Einar Bjorndalen končal kariero

Norveški biatlonec Ole Einar Bjorndalen, vrsto let najboljši biatlonec na svetu, se je pri 44 letih odločil, da bo postavil smučke in puško v kot. Poslavlja se legendarni as, ki je premikal mejnike v biatlonu in poskrbel za številne rekorde, ki bodo v prihodnosti predstavljali goreč izziv za vse.