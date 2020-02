Jure Aleš se je vrnil na oder za zmagovalce!

Tudi na severu Evrope nimajo pravega mraza, so pa tekmovalci v Rjukanu nastopali v lepem sončnem vremenu. V odličnih razmerah se je znova izkazal Jure Aleš, ki je bil tokrat po zaostanku najbližje prvi zmagi v sezoni, vendar je sedem desetink zaostanka za švicarskim zmagovalcem Bastienom Dayerjem na koncu pomenilo tretje mesto. Drugo mesto je zasedel še en Švicar Nicolas Michel.

Jutri pričakuje tvegane vožnje

"Danes sem znova odlično odpeljal prvo vožnjo in imel odlično izhodišče pred drugim tekom. Nato pa se mi je na štartu druge vožnje v misli prikradla včerajšnja napaka. Ker je nisem hotel ponoviti, sem drugič smučal bolj zadržano. Že na pogled je bilo vidno, da ne napadam dovolj, na koncu je to pomenilo tretje mesto. Vse skupaj se je izteklo zelo dobro, znova sem se uvrstil na stopničke, to je super. Za jutri tako lahko spet sam od sebe pričakujem tvegane vožnje, saj je paralelni sprint zelo specifična tekma. Na teh tekmah je treba vedno iti s polno močjo od prvega kroga, saj so tudi tisti na papirju slabši tekmovalci zelo motivirani in so v posameznih vožnjah pripravljeni tvegati zelo veliko, da bi naredili presenečenje. Vseeno si želim še enega lepega rezultata," je današnjo tekmo in pogled na jutrišnjo opisal Jure Aleš.

Znova je nastopila tudi Katarina Malenšek, ki je včerajšnjo uvrstitev sicer malce pokvarila, a je po zaostankih vedno bližje najboljšim tekmovalkam, kar jo navdaja z optimizmom pred nadaljevanjem. Tudi ona si želi jutri pripraviti kakšno presenečenje in tekmovati čim bolje, danes pa je bila 17.

