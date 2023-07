Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz francoskega tabora prihajajo slabe novice. Izkušena smučarska skakalka Julia Clair si je na torkovem treningu huje poškodovala desno koleno in morala prečrtati prihodnjo sezono. Po pisanju tujih medijev si je strgala sprednjo križno vez in poškodovala meniskus. Da je za 29-letnico sezona 2023/24 končana, še preden bi se začela, so potrdili tudi pri francoski smučarski zvezi.

Zadnjo sezono je končala na 22. mestu skupnega seštevka svetovnega pokala, najvišje je na posamični tekmi lani skočila do osmega mesta v Lillehammerju. Njena rezultatsko najboljša sezona je sezona 2013/14, ko je bila skupno 11.

Foto: Sportida

Poškodba Clairove pomeni, da bo na tekmah najvišje ravni prihodnjo sezono predvidoma tekmovala le Josephine Pagnier, v lanski sezoni na 16. mestu svetovnega pokala najvišje uvrščena Francozinja.