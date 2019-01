Jakov Fak zaradi bolezni odpotoval domov

Zaradi slabega počutja in vročine je Jakov Fak zapustil prizorišče v Ruhpoldingu in je že doma. Kdaj se bo vrnil na tekmovališča, za zdaj še ni znano.

Jakov je že na četrtkovi tekmi čutil bolečine po vsem telesu, a se je vseeno odločil za štart, na koncu pa se je izkazalo, da to ni bila najboljša odločitev. "Po sami tekmi se je stanje še poslabšalo in dobil sem vročino. S trenerjem sva se odločila, da je najbolje, da zapustim prizorišče in se posvetim zdravljenju prehlada. Glede na hitrost okrevanja se bomo odločali o nadaljnjem načrtu treninga in tekmovanj," je povedal naš najboljši biatlonec.

"Dokler se popolnoma ne pozdravi, je težko vedeti, kako naprej." Foto: Vid Ponikvar

Uroš Velepec: Za naprej bomo še naredili načrt

S to odločitvijo se je strinjal tudi Uroš Velepec, trener Jakova Faka. "Jakov je imel včeraj po tekmi rahlo povišano temperaturo. Velikokrat po tekmi se ta pojavi tudi pri zdravih, če lahko temu tako rečemo. Ampak potem sva se vseeno odločila, da gre domov in izpusti štafeto ter skupinski štart v Ruhpoldingu. Za naprej bomo še naredili načrt, ali gre v Antholz ali ne, ampak ta trenutek vemo samo to, da je doma in da se še vedno slabo počuti. Ko sem zjutraj govoril z njim, je imel še vedno povišano temperaturo. Dokler se popolnoma ne pozdravi, je težko vedeti, kako naprej."

Danes na sporedu štafeta, jutri na vrsti še dekleta

Preostala ekipa ostaja v Ruhpoldingu, danes je ob 14.30 na sporedu moška štafeta, v kateri bodo nastopili Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Rok Tršan. Jutri v štafeti tekmujejo še dekleta v postavi Urška Poje, Polona Klemenčič, Lea Einfalt in Nina Zadravec.