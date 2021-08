Glavni cilj Daše Grm je uvrstitev na OI

Drsalci so kljub visokim temperaturam že začeli priprave na novo, olimpijsko sezono. Najboljša slovenska umetnostna drsalka Daša Grm si želi, da bi se ji skozi kvalifikacije uspelo prebiti na zimske olimpijske igre, ki bodo februarja 2022 v Pekingu. Priprave so že začeli tudi hitrostni drsalci na kratke proge.

Grmova bo priložnost za nastop na ZOI lovila konec septembra na tekmi v Oberstdorfu. Pred tem bo tekmovala še na Bergamo Cupu v Italiji. "S pripravljalnim obdobjem sem zelo zadovoljna. Maja in junija sem sodelovala z odličnimi trenerji v Italiji, julija v Belgiji in Sloveniji. Ob tem je za mojo kondicijsko pripravljenost skrbel Anej Wagner, ki me je spremljal na julijskem delu priprav. On je v bistvu še vedno moj trener," je delo v zadnjih mesecih za celjski drsalni klub ocenila Grmova.

Tridesetletnica verjame, da bodo priprave s trenerji, kot sta Lorenzo Magri in Angelina Turenko, s katerima je delala v Italiji, v Belgiji pa z Jorikom Hendrickxom in Adamom Solyo, obrodile sadove.

Poleg uvrstitve na največje zimsko športno tekmovanje si Grmova želi čim boljših uvrstitev tako na evropskem kot na svetovnem prvenstvu. Prvo bo v januarja v Tallinnu v Estoniji, drugo pa marca v francoskem Montpellierju.

Hitrostno drsanje: želja štirje na mladinskem SP

Na novo sezono pa se že pripravlja tudi slovenske državne reprezentance v hitrostnem drsanju na kratke proge, ki jo od leta 2020 na treningih vodi Madžar Attila Tarcali, ki ima pred novo sezono za svoje varovanje visoke cilje.

"Zastavil sem visok cilj - uvrstitev štirih tekmovalcev, kar je najvišja možna številka, na mladinsko svetovno prvenstvo. Smo blizu temu dosežku, saj so trije že dosegli kvalifikacijski čas. Če nam uspe, bo to prvič v zgodovini Slovenije. Obenem bo to pomenilo, da bomo prvič v slovenski zgodovini imeli tudi svojo štafeto. Največji in najpomembnejši cilj pa so seveda zimske olimpijske igre. Želim si, da bi imeli možnost sodelovati v kvalifikacijah. Dva tekmovalca, Valentino Pintar Senica in Dina Špan, imata izpolnjeno normo za sodelovanje v teh kvalifikacijah. Dve tekmi bosta potekali v Aziji in dve v Evropi. To je velik finančni zalogaj, tako da čakamo na odločitev Zveze drsalnih športov Slovenije," pravi Tarcali, so sporočili iz celjskega drsalnega kluba.