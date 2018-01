Gesta Petra Prevca mu veliko pomeni

Po Innsbrucku je od slovenskih skakalcev v skupni razvrstitvi novoletne turneje v igri za elitno deseterico ostal le še Jernej Damjan. Na zadnjo postojanko prihaja kot osmi skakalec. V Innsbrucku se je spogledoval celo s stopničkami, po tekmi pa hvalil Petra Prevca in se dotaknil njegovega pristopa.

Peter Prevc je v Innsbrucku kljub dežju kolegialno čakal na nastop Jerneja Damjana, ki je bil po prvi seriji četrti in v igri za stopničke. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mirne duše lahko zapišemo, da Jernej Damjan doživlja drugo pomlad. Deluje izjemno sproščen, zaradi dobrih rezultatov pa je tudi vesel. A sprva je v ekipo za svetovni pokal prišel kot rezerva.

Pripravljal se je sam in z B-reprezentanco, potem pa v Kuusamu zaradi mladosti Timija Zajca dobil priložnost namesto njega. Izkoristil jo je na najboljši mogoči način in skočil do velike zmage. Od takrat mu je le enkrat spodletelo, da se ni zavihtel med dobitnike točk.

[video: 67243 / ]

"Pošteno se mi zdi, da zdaj jaz počakam zadnjega"

Drugo najboljšo uvrstitev je nanizal v četrtek v Innsbrucku. Po prvi seriji je bil četrti in se je spogledoval s stopničkami, v drugo pa zdrsnil za eno mesto, a se kljub temu veselil odličnega petega mesta.

Le Peter Prevc ga je čakal v izteku skakalnice, če bi morda skočil na oder za zmagovalce ali celo na vrh in bi se potem poveselil z njim. "Počakal sem, da je skočil. Pošteno se mi zdi, da zdaj jaz počakam zadnjega, ker so oni mene tolikokrat čakali. Lepo je, da si takoj čestitamo," je Peter dal vedeti, zakaj je kljub dežju tako dolgo vztrajal v izteku skakalnice.

"Peter je car. Vsa čast."

Na njegovo gesto se je z naslednjimi besedami odzval Damjan: "Peter je car. Vsa čast. Kako se on bori z vsem … Bil je najboljši na svetu in se vrača. Vsi bi se morali zgledovati po njem."

Damjan je zadovoljen s tem, kar mu uspeva na novoletni turneji. Foto: Getty Images Jernej je zelo blizu temu, da izpolni zadani cilj za novoletno turnejo. Pred odhodom v Oberstdorf je poudarjal, da bi rad na vseh štirih postojankah skočil med dobitnike točke, kar pomeni, da mora biti skakalec v tako zgoščenem urniku pri osmih skokih zelo zbran.

"Uživam. To mi je pomembno. Ne le v skokih. Mislim, da moraš imeti v življenju vse urjeno, da lahko skačeš sproščeno. Če imaš doma težave, težko skačeš dobro. V tem trenutku mi vse dobro uspeva. Se pa zavedam, da se lahko vse skupaj hitro obrne. Naš šport je na vrhuncu, na meji. Poglejte Krafta, ki je povsem sesut. Freitag je imel smolo. Iz danes na jutri te lahko ni več. Tega se moraš zavedati."

Streljaj od cilja

Če se bo približal uspehu iz preteklega leta, potem se Damjan nima bati, da se ne bi še v Bischofshofnu vpisal med dobitnike točk in tako izpolnil zadani cilj. Lani je bil v tem avstrijskem skakalnem središču 19., njegova najboljša uvrstitev pa sega v leto 2008, ko je bil mesto višje.

Nasmejan bi rad bil tudi po Bischofshofnu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Povsem drugačne spomine ima na to napravo najstarejši od bratov Prevc. Pred dvema letoma je tu zmagal in se skupaj s štiri tisoč slovenskimi navijači veselil naslova najboljšega na prestižni novoletni turneji. Leto pred tem je bil četrti, še eno sezono prej pa drugi. Zato pa se mu ni posrečilo lani, ko je bil 23., kar je bila njegova najslabša uvrstitev v tem kraju.

"Spomini od predlani so sanjski, od lani ravno obratno. Gre za najdaljši nalet svetovnega pokala, veliko bo spet slovenskih navijačev, turneja se končuje ..." je pred odhodom na zadnjo postojanko dejal Prevc.