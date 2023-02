Fisu glede podnebnih sprememb pisali tudi štirje slovenski športniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski smučar in podnebni aktivist Julian Schütter je sestavil pismo z zahtevo po ukrepih za zajezitev podnebnih sprememb, ki vse bolj ogrožajo zimske športe, in ga naslovil na Mednarodno smučarsko in deskarsko zvezo.

Več sto zimskih športnikov, med njimi nekatera najbolj zveneča imena smučanja, tudi Mikaela Shiffrin, je pisalo Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis) z zahtevo po ukrepih za zajezitev podnebnih sprememb, ki vse bolj ogrožajo zimske športe, je poročal britanski Guardian. Med podpisniki so tudi štirje Slovenci.

V pismu športniki zahtevajo spremembe trajnostne strategije krovne zveze za številne zimske discipline z manjšim številom daljših potovanj. Predlagajo tudi zamik začetka sezone na konec novembra namesto konec oktobra.

"V našem vsakdanu in tudi v našem športu že zdaj doživljamo učinke podnebnih sprememb. Glede na okoliščine se mnenje javnosti vse bolj nagiba proti upravičenosti obstoja našega športa ... Zato potrebujemo napredne ukrepe na ravni organizacije. Seznanjeni smo s sedanjimi ukrepi Fisa za trajnost in jih ocenjujemo kot nezadostne," so športniki zapisali v pismu.

Pismo je sestavil avstrijski smukač Julian Schütter, ki je ambasador nevladne organizacije Protect Our Winters (Zaščitite naše zime, op. STA), med okoli 400 podpisniki doslej pa sta tudi ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin in norveški smučar Aleksander Aamodt Kilde.

Pod pismom so podpisani tudi štirje Slovenci, in sicer smučarji Boštjan Kline, Nejc Naraločnik in Maks Jan Mirnik ter deskar Žiga Erlač, je razvidno iz kopije pisma, ki ga je objavila slovenska organizacija za trajnostno družbo Umanotera.

Pri tem organizacija računa, da bo število podpisnikov še naraslo. Med drugim pričakuje, da se bodo v večjem številu odzvali tudi športniki v času svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici. "Doslej se je pod pismo podpisalo malo nordijskih smučarjev in skakalcev ter le nekaj Slovencev. Se bo med svetovnim prvenstvom v Planici to spremenilo?" je zapisala organizacija.

Kot so dodali pri Umanoteri, svetovno prvenstvo v dolini pod Poncami predstavlja izjemen dogodek z vrhunskimi dosežki športnikov, ki se bo odvijal v naravnem okolju ene najlepših dolin naše države. Velika nacionalna in mednarodna pozornost ponujata odlično priložnost, da se hkrati opozori tudi na pereče okoljske izzive.

Podpisniki si želijo, da bi tudi prihodnje generacije lahko uživale v zimskih športih, saj segrevanje podnebja ogroža smučarske prireditve po vsem svetu. "Vidimo, da se svet spreminja. To vpliva tudi na naš šport. Želimo si, da bi tudi prihodnje generacije lahko doživele zime in počele, kar počnem jaz," je za ameriško tiskovno agencijo AP o pismu dejal Kilde.

"Preprosta resnica je, da brez snega ne moreš smučati"

Letošnjo sezono so zaznamovale številne odpovedi tekem pod okriljem Fisa zaradi pomanjkanja snega. Na to je opozoril tudi ameriški smučar Travis Ganong: "Preprosta resnica je, da brez snega ne moreš smučati. Vsako leto se stanje na tem področju slabša."

"Zato želimo spodbuditi našo krovno organizacijo, da postane vodilna na področju boja proti podnebnim spremembam, saj trenutno tega ne dosega ... Mislim, da bi bilo treba temeljito pregledati, kaj lahko Fis stori, da se na tem področju izboljša," je dodal Ganong.

Pri Fisu so v odzivu na pismo že prejšnji teden poudarili, da je trajnost povsem na vrhu spiska vsakršne organizacije. S Fisa so sporočili, da prav zdaj končujejo projekt trajnostne strategije, ki je v skladu z zahtevami športnikov. Osrednja pozornost projekta je namenjena prav optimizaciji tekmovalnih koledarjev, pa tudi sodelovanju s partnerji, da bodo prireditve še bolj trajnostne.