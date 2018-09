Ema Klinec deklasirala skakalni kraljici

Po jutru se dan pozna. In v Čajkovskem se je res, saj je bila Ema Klinec najboljša že v poskusni seriji in nato še na tekmi. Po prvi seriji je nato s skokom, dolgim 133 metrov, gladko vodila pred lanskoletno prvo damo Maren Lundby in drugo skakalno kraljico Saro Takanaši.

Na visokem šestem mestu je bila s 122 metri ženska rekorderka naprave Jerneja Brecl.

V tokrat oblačnem Čajkovskem so organizatorji uspešno začeli tudi finalno serijo, nato pa se je vse zataknilo po skoku Urše Bogataj. S 122 metri je prevzela vodstvo, za tem pa je močno zapihalo in organizatorji so po skoraj enournem čakanju finalno serijo odpovedali in za uradne rezultate priznali rezultate iz prve serije.

To je pomenilo, da je letos prvi poraz doživela Takanašijeva, Ema Klinec pa je po Courchevelu 2013 še drugič v karieri ugnala vso konkurenco. S tem se je prebila tudi na skupno drugo mesto seštevka poletne velike nagrade, kljub temu da na eni tekmi ni skakala. Odličen uspeh v močno vetrovnem Čajkovskem je z rezultatom kariere dopolnila Breclova, novih točk pa sta lahko veseli tudi Špela Rogelj (14.) in Bogatajeva (16.).

Pred dekleti je zdaj le še finalna tekma tega poletja, in sicer 3. oktobra znova na veliki skakalnici v Klingenthalu. Danes bi morali imeti tekmo še fantje, vendar je zaradi vetra usoda tekme še neznana.