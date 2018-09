Slovenci zaostali le za Japonci

Na tekmi mešanih parov v ruskem Čajkovskem so Jerneja Brecl, Ema Klinec, Jurij Tepeš in Robert Kranjec osvojili drugo mesto. Na tekmi poletne velike nagrade je bila boljša le Japonska.

Ruski Čajkovski je na veliki skakalnici danes gostil edino tekmo v tem poletju mešanih parov. V konkurenci osmih reprezentanc sta Slovenijo zastopali Jerneja Brecl in Ema Klinec ter Jurij Tepeš in Robert Kranjec. Breclova je tekmo odprla s 124 metri in 3. mestom po prvi skupini, kjer je naša ekipa ostala tudi po tesni prvi seriji. Tepeš je pristal pri 126,5 metra in je prav tako imel 3. oceno svoje skupine, Klinčeva je s 129,5 metra zaostala le za Maren Lundby, Kranjec je imel s 120 metri 5. oceno skupine. Skupaj je naša četverica zbrala 449,8 točke, četrta Rusija 443,8 točke, daleč zadaj ni bila niti Avstrija s 440,5 točke. Vodila je Japonska s 470,2 točke pred Norveško s 457,1 točke.

Finalno serijo je Breclova odprla z izjemnimi 140 metri, kar je bilo dovolj za prevzem skupnega vodstva s 582,5 točke. Dve desetinki je zaostajala Norveška, Japonska pa še štiri točke več. Tepeš je pristal pri 138 metrih, Slovenija pa je s 718,8 točke kljub temu padla na drugo mesto, za Japonsko, ki je imela 721,1 točke. Jukija Sato je namreč skočil 142 metrov. Tretja je bila Norveška, ki je zbrala 691,6 točke. Boj med Slovenijo in Japonsko sta nadaljevali Klinčeva in Takanašijeva. Naša najboljša v tem poletju je pristala pri 133 metrih, najboljša v skupnem seštevku pa še pri metru več in Japonska je povečala prednost za 3,1 točke.

Jerneja Brecl je v drugo pristala pri 140 metrih. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Klimov z rekordom

V finalni skupini je najprej z novim uradnim rekordom naprave postregel Jevgenij Klimov, ki je skočil 146 metrov, Rusiji pa je s tem zagotovil četrto mesto. Tretja je bila Norveška s skupno 942,6 točke. Kranjec je s 129,5 metra zanesljivo potrdil drugo mesto, skupni zbir točk Slovencev je bil na koncu 963,5 točke. Japonsko zmago je s 133,5 metra potrdil Junširo Kobajaši, Japonci so v osmih skokih skupaj zbrali 974,8 točke.

To je bila sicer peta tekma mešanih parov v zgodovini poletne velike nagrade. Na prvi, leta 2012 v Courchevelu, je prav tako zmagala Japonska, Slovenija je bila deveta, istega leta je bila Slovenija v Hinterzartnu peta, nato pa leto dni pozneje v Nemčiji osvojila drugo mesto in četrto v Franciji.

V nedeljo bosta v Čajkovskem na sporedu še posamični tekmi v obeh konkurencah.

