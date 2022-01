Edina neznanka ostaja olimpijska proga. Ji bo ustrezala?

Zadnji tedni za smučarje tekače niso bili ravno idealni, saj so morali zaradi trenutnih razmer odpovedati dve tekmi svetovnega pokala. To ni ravno pisano na kožo Anamariji Lampič, saj je tekmovalka, ki potrebuje tekme. Sicer pravi, da jih ima v letošnji sezoni za seboj že kar nekaj.

Upala je, da bo tekma v Planici, a je tudi ta odpadla. Foto: Guliverimage

Bila je prepričana, da tekma v Planici bo

"Vesela sem, da sem šla skozi ves Tour (Tour de Ski op. p.) in na ta način imela veliko tekem. Smo pa edini, ki en mesec ne bomo imeli tekem. To mi ni ravno všeč. Bila sem skoraj 100-odstotna, da tekma v Planici bo. Tako smo vsi upali. Potrebovala bi kakšno tekmo, da bi dala iz sebe tisto nervozo, a vsi bomo na istem. Bomo videli, kako bo tam (na olimpijskih igrah, op. p.)."

V zadnjih dneh pred odhodom na olimpijske igre živi pri partnerju in trenerju Boštjanu Klavžarju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odpadle tekme pa še zdaleč niso edina skrb za vedno dobro razpoloženo Anamarijo Lampič. Sama je poudarila, da bo morala biti dneve pred odhodom na olimpijske igre še bolj previdna, da ne bi staknila koronavirusa. Trenutno zato živi pri trenerju in partnerju Boštjanu Klavžarju, kjer je manj možnosti za okužbo. Te dni je njena relacija pot na trening in nazaj domov.

"Mislim, da sva tukaj najvarnejša, in upam, da bo šlo vse v redu. Tudi testiram se vsak dan. Skratka pazim in upam, da bom zdržala še teh nekaj dni," nam je razkrila slovenska tekačica na smučeh, ki je bila neprijetno presenečena, ko je izvedela, da je zbolela njena reprezentančna kolegica Eva Urevc. Ana in Eva namreč v ekipnem šprintu spadata v ožji krog favoritinj za olimpijsko medaljo.

"Zdi se mi, da smo se vsi še toliko bolj ustrašili tega. Kot je povedala Eva, je bila na Rogli in ne ve natančno, kje se je okužila. To je najbolj strašljivo v teh dneh. To pomeni čim manj druženja, čim manj hoditi v trgovine, torej samo na trening in nazaj na varno," je dejala 26-letna športnica, ki Evi Urevc želi čimprejšnje okrevanje.

Anamarija Lampič je na zadnjem svetovnem prvenstvu osvojila dve bronasti medalji. Je čas za olimpijsko medaljo? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prizorišče v Pekingu ostaja velika neznanka

Za Lampičevo bodo olimpijske igre v Pekingu že druge. Pred štirimi leti v Pjongčangu je v šprintu osvojila sedmo mesto. Za tiste olimpijske igre pravi, da je bila še precej neizkušena, zato bo letos drugače, na olimpijsko tekmo pa bo gledala kot na vsako drugo.

"Danes imam več izkušenj, večkrat sem bila v finalu in imam tudi več stopničk. Olimpijska tekma se ne razlikuje prav veliko od svetovnega pokala. Tekmice bomo iste kot v svetovnem pokalu. Bolj bo šlo za prizorišče, ki je povsem novo in za katero nihče ne ve, koliko komu ustreza. Tisti, ki bo najbolj miren, sproščen, verjel vase … Mislim, da bo to ključno."

Želi si biti pred vsemi "Ko si enkrat dober, si želiš biti najboljši in pred vsemi." Foto: Guliverimage

Da Anamarija v šprintu spada med favoritinje, kažejo tudi njeni rezultati. Lani najboljša šprinterka sezone se je letos trikrat zavihtela na stopničke. Trikrat je osvojila tretje mesto, a si je ves čas želela stopiti še kakšno stopničko višje. To ji je med drugim preprečevala letos nepremagljiva Švedinja Maja Dahlqvist. Lampičevi so se na tekmah prikradle manjše napake.

"Ko si enkrat dober, si želiš biti najboljši in pred vsemi. Posnetkov za nazaj nisem gledala, ampak se spomnim vsake tekme, na kateri sem naredila napako. Mislim, da bo na Kitajskem najbolj ključno, da naštudiram progo in da bom odločna. Torej da ne bom 'cincala' in da bom takrat, ko se mi bo zdelo prav, napadla."

"Jaz verjamem vase, v Boštjana in Stefana … " Foto: Guliverimage

Verjame vase in v svojo ekipo

Tekačica iz Valburge je na ledeniku Lavaze pred olimpijskimi igrami opravila višinske priprave. Ker trenira sama, ni imela nobenih pravih primerjav. Zaveda se, da so skandinavske tekmovalke, sploh Švedinje in Norvežanke, v tem primeru na boljšem in da je konkurenca na treningih zelo dobrodošla. Vseeno ob teh ugotovitvah ostaja mirna in samozavestna.

"Vem, da Boštjan (Klavžar, op. p.) točno ve, kdaj sem v formi. Tudi Stefano (Stefano Saracco, op. p.) je povedal, da sem, če imam dobro tehniko, v dobri formi. Jaz verjamem vase, v Boštjana in Stefana … Oba sta povedala, da sem videti v redu in da dobro treniram. Verjamem v naš načrt. Delam vse, da bi bila najboljša, in upam, da mi uspe," je svoje misli sklenila slovenska športnica iz Valburge.