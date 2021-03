Državna naslova v veleslalomu Hrovatovi in Hadalinu

Na poligonu Podkoren v Kranjski Gori so danes izpeljali tekmi državnega prvenstva alpskih smučark in alpskih smučarjev v veleslalomu. Domačo in tujo konkurenco, na tekmah so lahko nastopili tudi udeleženci iz drugih držav, sta pokorila domačinka Meta Hrovat v ženski in Vrhničan Štefan Hadalin v moški konkurenci.