Domen Prevc lažje zadihal

Po nizu dogodkov se je zgodba pri 18-letnem Domnu Prevcu obrnila v drugačno smer, kot jo je pisal v pretekli zimi, v kateri se je razveselil tudi štirih posamičnih zmag.

Sezone v elitni druščini ni začel, priključil pa se ji je v Engelbergu in sprva obakrat dosegel točke. Na novoletno turnejo je nato prišel v Garmisch-Partenkirchen, kjer se mu tako kot nato v Innsbrucku ni izšlo vse po načrtih ter je obakrat ostal brez finala.

"Štart na mizi mi nagaja. Po televiziji je videti vse lepo, a ni tiste prave hitrosti v zraku, prav tako ne višine. Zato smučka ni tako močna. Ljudje se sprašujejo, zakaj nimam več toliko smuči gor, a skoki niso tako dobri in posledično tudi smučka ni tako močna."

"Potrudili smo se, tehnika in občutki se niso sešli in smo, kjer smo"

Čeprav na prestižni novoletni turneji ni v središču pozornosti, če gledamo iz rezultatskega vidika, pa novinarje, razumljivo, zanima, kaj se z njim dogaja: "Ni tako, da bi imel mir, ker nisem dober. Lani sem le nekaj dosegel in moram zato še marsikaj opraviti. Lani sem bil morda manj obremenjen, čeprav sem bil med kandidati za orla, a me letos veliko sprašujejo, zakaj ne gre, kaj se dogaja. Potrudili smo se, tehnika in občutki se niso sešli in smo, kjer smo. Ne tam, kjer smo želeli biti."

[video: 67312 / ]

Z opremo je zelo zadovoljen, potem ko mu je Peter Slatnar dal na smuči novo obrobo, prav tako pa funkcionira dres. Osrednje delo bo moral narediti sam in tega se zaveda.

"Stvari gredo navzgor"

"Na začetku sezone sem si rekel, da bodo letalnice prioriteta. Olimpijske igre bodo, če bodo." Foto: Sportida V kvalifikacijah za zadnjo tekmo novoletne turneje v Bischofshofnu je že pokazal lepši obraz in imel osemnajsti dosežek: "Zadovoljen sem, da sem naredil napredek iz Innsbrucka. Stvari gredo navzgor. V Innsbrucku in Garmischu sem imel preglavice. Tu je skakalnica drugačna. Bolj mi ugaja in zato lažje diham. Potem gre vse skupaj lažje."

Čeprav so v tej sezoni zimske olimpijske igre v Pjongčangu osrednji cilj večine skakalcev, se Domen bolj spogleduje z letalnicami: "Na začetku sezone sem si rekel, da bodo letalnice prioriteta. Olimpijske igre bodo, če bodo. Če izsiljuješ rezultat, ga ne boš dosegel. Osredotočiti se moram le na vsak naslednji skok in iz njega izvleči čim več. Če preveč razmišljaš, ali se ti bo izšlo za OI ali ne, ali boš formo prav stopnjeval, ali te bo Goran vzel, se ti prav hitro lahko vse sesuje in ne boš šel nikamor."

"Dokazati se bom še moral. Vsak ima možnost."

"Moral bom še kaj pokazati, da me bo Goran vzel na polete." Foto: Sportida Letalnice bodo po novoletni turneji nemudoma prišle na vrsto. Najprej najboljše skakalce čakata preizkušnji na letalnici v Kulmu, nato bo v Oberstdorfu sledilo svetovno prvenstvo v poletih. "Moral bom še kaj pokazati, da me bo Goran vzel na polete. Dokazati se bom še moral. Vsak ima možnost," je Domen dal vedeti, da v zgoščeni slovenski reprezentanci ni nič samoumevno.

A glede nato, da je v Bischofshofnu pokazal lepši obraz, in ob dejstvu, da je bil lani odličen ob prvem stiku z letalnico v Oberstdorfu, ga lahko pričakujemo v ekipi za odhod na prvenstvo.