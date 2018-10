Dobra novica pri Petru Prevcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski A-reprezentanti so bili nedavno v Innsbrucku in Garmisch-Partenkirchnu, ki sta del tradicionalne novoletne turneje. V četrtek, tako kot vsako telo, odpotujejo še v Oberstdorf, ki je prav tako del turneje štirih skakalnic, to pa vsako leto nato 6. januarja zaokrožuje Bischofshofen.

Vse bo jasno 8. novembra

V Nemčiji bodo skakali na ledeni smučini, kjer si bodo nekateri poskušali priskakati vozovnico za prvo tekmo sezone v Visli (16.-18. november).

Kdo bo potnik za odhod na Poljsko, še ni natančno jasno. Prvi mož stroke v A-reprezentanci Gorazd Bertoncelj je poudaril, da bo 8. novembra vse jasno, čeprav lahko na delu pričakujemo nosilce. Sedem slovenskih skakalcev bo lahko vstopilo v sezono. Zadnjo kvoto je priskakal mladi Žak Mogel. Če bo tako skakal kot ob koncu poletne sezone, potem ga lahko pričakujemo tudi v Visli.

Pri Prevcu obetavno, na skakalnico je šel pred 10 dnevi

Peter je opravil pet skakalnih treningov. Morda mu uspe ujeti zadnji vlak za prvo tekmo sezone v Visli. Foto: Grega Valančič/Sportida Ni pa še jasno, kako bo s prvim zvezdnikom reprezentance Petrom Prevcem. Spodbudna je novica, da je najstarejši od bratov Prevc že v zraku. Opravil je pet treningov na skakalnici in za zdaj ne kaže, da bi njegov gleženj čutil kakršnekoli posledice. "Obetavno je, vendar je težko reči po petih treningih. Prav tako je težko napovedati, kdaj se bo lahko vrnil. Skakati je začel pred 10 dnevi. Prvi teden je skakal enkrat, prejšnjega trikrat, danes je bil petič na skakalnici, v Oberstdorfu pa načrtujemo še štiri skoke za trening," je sprva o količini skakalnih treningov dejal Bertoncelj.

Po njegovih besedah je na skakalnici v primerjavi s preostalimi v rahlem zaostanku, a je ob tem treba dodati še eno malenkost: "Peter skače s slabšim dresom. Pri tem so še rezerve. Izboljšati mora še gibljivost. Našli so rešitev, kako bi v treh tednih vse skupaj izboljšali. Dobro bi bilo, da bi naredil od 50 do 70 skokov. Upanje, da bi nastopil na prvi tekmi sezone, obstaja. Težko je karkoli reči in napovedovati. Ko bo res pripravljen, bo šel na tekmo."

"Mislim, da smo v boljšem stanju"

Glavni trener Gorazd Bertoncelj vidi napredek v skokih naših tekmovalcev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dobrodošlo je tudi to, da težav z gležnjem po skakalnih treningih ni imel, čeprav po njih še nekoliko čuti bolečine.

Jasno je, da na prvi postojanki in še na nekaterih naslednjih ne bo Tilna Bartola, ta je v fazi rehabilitacije po operaciji kolena. Računajo, da bi se decembra vrnil na skakalnice in si potem postopno utiral pot do svetovnega pokala.

Po treningu v Oberstdorfu bodo slovenski skakalci vadili na domačih tleh in se pripravljali na uvod sezone. V Kranju naj bi imeli ledeno smučino pripravljeno 5. novembra, v Planici pa na manjši Bloudkovi velikanki štiri dni pozneje. "Mislim, da smo v boljšem stanju. Kakovost na skakalnici se izboljšuje. V tem trenutku malo manj treniramo kondicijo oziroma treniramo bolj kakovostno – z večjo intenzivnostjo in manjšim obsegom. Poudarek je na regeneraciji in gibljivosti," je še za konec dejal Bertoncelj.