Rogla bo danes gostila tradicionalni paralelni veleslalom svetovnega pokala deskarjev na snegu. Kot je zadnja leta običajno, bodo Slovenijo zastopali štirje tekmovalci, Tim Mastnak, Žan Košir, Rok Marguč in Gloria Kotnik. Vsi so na Rogli že bili med najboljšimi, verjamejo, da bodo tudi tokrat.

Žan Košir je do zdaj najuspešnejši slovenski tekmovalec na domači tekmi svetovnega pokala, ki jo prirejajo od leta 2012. Na zmagovalni oder se je uvrstil že petkrat, prvič že leta 2013, ko je izgubil v finalu, zadnjič pa pred štirimi leti, ko je zabeležil do zdaj edino slovensko zmago. Vmes je bil še enkrat drugi (2014) in dvakrat tretji (2015 in 2017).

Letos zaenkrat ne beleži rezultatov, ki bi napovedovali takšne dosežke, a deskanje je šport, kjer dostikrat pride do presenečenj in Tržičan ga je zagotovo zmožen prirediti. Še boljšo formo letos kaže Mastnak, Marguč v sezoni še ni bil med finalisti, a ne bi bilo prvič, če bi se njegova krivulja rezultatov po domači tekmi obrnila navzgor. Na zadnji tekmi v Banskem pa se je od vseh najbolj izkazala Kotnik, zasedla je peto mesto.

Glavna favoritka za zmago je Nemka Ramona Hofmeister, pri moških pa ima možnosti za zmago od deset do dvajset tekmovalcev. "Letos so najboljši Italijani, na Rogli je zadnja leta kraljeval Edwin Coratti. A tradicija obstaja zato, da se zruši, zakaj je ne bi zrušil kdo izmed nas," si slovenske zmage želi Mastnak.

