Italijansko-nemško zmagoslavje na Poljskem, Kotnik in Mastnak obstala v osmini finala

Slovenska deskarka Gloria Kotnik in deskar Tim Mastnak sta izpadla v osmini finala izločilnih bojev tekme v paralelnem veleslalomu v poljski Krynici. Kotnik je bila tako v kvalifikacijah kot na koncu 13. Mastnak je za las ujel izločilne boje, nato pa ni bil kos najhitrejšemu v kvalifikacijah in zasedel 16. mesto.

Žensko preizkušnjo je dobila Ramona Theresia Hofmeister. Za 28-letno Nemko je bila to tretja zaporedna zmaga in peta na zadnjih šestih tekmah svetovnega pokala. Le v Rogli je bila vmes šesta in prekinila izjemen niz.

V finalu je ugnala Nizozemko Michelle Dekker, ki je odstopila. Obe tekmovalki sta bili najboljši že v kvalifikacijah.

V boju za tretje mesto je Švicarka Julia Zogg premagala Italijanko Lucio Dalmasso, ki je bila v osmini finala usodna za Glorio Kotnik. Petintridesetletna Velenjčanka je namreč za četrtouvrščeno iz kvalifikacij v cilju zaostala 0,97 sekunde.

Kotnik se je po mesecu in pol uvrstila v izločilne boje tekme za svetovni pokal, nazadnje ji je to uspelo v Banskem, ko je bila osma. Najboljši izid ima sicer iz Yanqinga, ko je bila decembra četrta.

Tim Mastnak Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Moško preizkušnjo je dobil italijanski veteran Roland Fischnaller, ki je v finalu za 35 stotink sekunde ugnal južnokorejskega predstavnika Leeja Sanghoja. Za 44-letnega Italijana je bila to prva zmaga v sezoni, pred tem je nazadnje slavil prav na Rogli pred slabima dvema letoma, skupno pa je to že njegova 22. zmaga.

V boju za tretje mesto je v italijanskem obračunu slavil Maurizio Bormolini, ki je bil boljši od Edwina Corattija.

Za las je izločilne boje ujel Mastnak, medtem ko je v kvalifikacijah v drugi vožnji slabše odpeljal Žan Košir in zasedel 26. mesto. Mastnak je imel v prvem krogu zahtevno nalogo v najhitrejšemu iz kvalifikacij Italijanu Mirku Felicettiju. Ni mu bil kos in po velikem zaostanku pri drugem vmesnem času nato tudi odstopil.

Tudi v nedeljo bo v Krynici na sporedu tekma v paralelnem veleslalomu. Kvalifikacije bodo ob 9. uri, izločilni boji pa ob 13.00.