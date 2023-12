Žan Košir spet na napačni strani igre stotink, tudi Gloria Kotnik izpadla v osmini finala

Slovenska predstavnika v izločilnih bojih današnjega paralelnega slaloma za svetovni pokal deskarjev na snegu v Davosu sta bila Žan Košir in Gloria Kotnik. Izpadla sta v osmini finala. Košir je bil le za stotinko sekunde počasnejši od Avstrijca Dominika Burgstallerja, Kotnikovo pa je izločila Švicarka Julie Zogg. Zmag sta se veselila Nemka Ramona Theresia Hofmeister in Italijan Daniele Bagozza.

Daniele Bagozza je v velikem finalu premagal Avstrijca Arvida Aunerja (+ 0:55), tretje mesto pa je zasedel Italijan Edwin Coratti, ki je v malem finalu za stotinko sekunde premagal Američana Codyja Wintersa, sicer najboljšega z današnjih kvalifikacij.

V ženskem finalu sta obračunali Ramona Theresia Hofmeister in Italijanka Luccia Dalmasso (+ 0:29), tretja pa je bila Avstrijka Sabine Schöffmann, ki je v malem finalu premagala Švicarko Julie Zogg.

Žan Košir, ki je bil v današnjih kvalifikacijah sedmi, je tekmo končal na končnem desetem mestu, Gloria Kotnik pa je bila 16., to mesto je zasedla tudi v kvalifikacijah.

Veseli ga, da je konkurenčen

"Veseli me, da sem tudi v slalomu konkurenčen. Opravil sem nekaj dobrih voženj, očitno pa se v vseh teh letih še nisem naučil, da se je treba v cilj maksimalno stegniti. To me je danes spet stalo boljše uvrstitve. A sem zadovoljen z začetkom sezone, ki bo še dolga in bo še nudila možnosti za dokazovanje," je po tekmi dejal 39-letni Košir, dobitnik treh olimpijskih kolajn. Tokratna tekma ga je spomnila na igre 2018 v Pjongčangu, ko je podobno izgubil polfinalni obračun proti domačinu Sangho Leeju.

Košir se je tudi na tretji tekmi sezone svetovnega pokala uvrstil med najboljših deset.

V kvalifikacijah sta zpadla preostala slovenska deskarja, Tim Mastnak je bil 19. (+2,14) in šestnajsterico zgrešil za 26 stotink, ter Rok Marguč, ki je bil na 34. mestu daleč od uvrstitve v izločilne boje, uvrstil se ni niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo.

