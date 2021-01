Smuk v Crans Montani odpira Štuhčeva. Goggia napada smukaški četverček.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Specialistke za hitre discipline so zbrane v Crans Montani, kjer bodo ta konec tedna poskušali izpeljati tri tekme. Petkov smuk so z nekajurno zamudo spravili pod streho, danes je na sporedu nova smukaška preizkušnja, v nedeljo pa še superveleslalom.

S petkovim smukom je najbolje opravila najboljša smukačica sezone, Italijanka Sofia Goggia, ki je vknjižila še tretjo zaporedno smukaško zmago. Ob teh ima na smukih v tej sezoni še eno drugo mesto. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili češka dvoživka Ester Ledecka in Američanka Breezy Johnson.

Slovenski predstavnici Ilka Štuhec, to pesti poškodba gležnja in se s Crans Montano nikoli ni povsem spoprijateljila, in Maruša Ferk sta bili na 37. oziroma 36. mestu prepočasni za točke. Bo tokrat drugače? Smuk bo ob 10. uri, če ne bo zaradi napovedanega novega snega spet zamika, odprla prav Štuhčeva, Ferkova bo nastopila s številko 42.

V nedeljo sledi še superveleslalom.

Crans Montana, smuk, ženske

