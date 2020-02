Še ena tekma, ki je Lara Gut-Behrami ne bo pozabila, kaj pa Ilka Štuhec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ilka Štuhec je v Crans Montani, na prizorišču, kjer se je pred letom dni hudo poškodovala in morala predčasno zaključiti sezono, osvojila 13. mesto.

Ilka Štuhec je v Crans Montani, na prizorišču, kjer se je pred letom dni hudo poškodovala in morala predčasno zaključiti sezono, osvojila 13. mesto. Foto: Getty Images

V švicarski Crans Montani so smučarke odkljukale osmi smuk te zime, Lara Gut-Behrami pa je na domačem prizorišču v žep pospravila še eno smukaško zmago. Za pičli dve stotinki sekunde je prehitela rojakinjo Corinne Suter, ki si je z 2. mestom in boljšo predstavo od najnevarnejših tekmic v posebni smukaški razvrstitvi, Italijanke Federice Brignone in Čehinje Ester Ledecke, že zagotovila mali kristalni smukaški globus. Edina slovenska smučarka na štartu Ilka Štuhec je osvojila 13. mesto (+0.98).