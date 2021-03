Cene Prevc v Zakopanah skočil na stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za skakalce v celinskem pokalu se je današnji dan začel zelo zgodaj. Že ob 8. uri zjutraj jih je čakala prva od dveh tekem celinskega pokala v Zakopanah, ki so jo v soboto zaradi premočnega vetra prestavili. S tretjim mestom se je izkazal Cene Prevc, ki je s skokoma 134,5 m in 134 m zaostal le za Avstrijcema Ulrichom Wohlgenanntom in Manuelom Fettnerjem, za zmagovalcem je zaostal vsega 0,8 točke.