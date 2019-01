Breclova najboljša tudi na drugi planiški tekmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Breclova, zmagovalka že sobotne tekme, je danes skočila 92 in 94,5 metra, zbrala 218,2 točke ter za eno točko premagala Poljakinjo Kamilo Karpeil, sicer vodilno po prvi seriji. Kromarjeva je za Karpeilovo zaostala dve desetinki točke, zbrala je 217 točk.

Mazijeva je na petem mestu zbrala 210,9 točke, do točk je prišla še Jerneja Repinc Zupančič na 18. mestu, zbrala je 179,3 točke.

"Vetra je bilo manj, a je bilo za vse enako. Bila je super tekma. Lepo je skakati v takem vremenu, bi bilo pa še bolje, če bi kaj zapihalo. Naslednji teden imamo mladinsko svetovno prvenstvo v Lahtiju, ki se ga veselim," je povedala Breclova. Kromarjeva pa je dejala: "Pogoji so bili super, veter je bil miren, tako da je bilo zelo v redu. Tudi skoki so bili boljši kot včeraj, a so tudi druge pokazale nekaj več. Z rezultatom sem zadovoljna. Zdaj se bomo pa pripravili na mladinsko svetovno prvenstvo, kjer upam, da bom pokazala približno iste skoke."

Z zmagama je Breclova prevzela vodstvo v seštevku celinskega pokala po štirih od šestih tekem, Komarjeva je sedma.

Vse slovenske finalistke bodo zdaj odpotovale v Lahti, kjer bodo prihodnji konec tedna tekmovale na mladinskem svetovnem prvenstvu.