Bo Anamarija Lampič izkoristila priložnost?

V Davosu je ta konec na sporedu svetovni pokal v smučarskih tekih. V soboto je na sporedu šprint v prosti tehniki, kjer ima Anamarija Lampič veliko možnosti za vrhunsko uvrstitev. Poleg Lampičeve bodo nastopili še Eva Urevc ter Janez Lampič, Luka Markun in Vili Črv.

Konkurenca v Davosu bo letos zelo okrnjena, saj tam ne bo Norvežanov, Švedov in Fincev. Ti so se zaradi koronavirusa odpovedali tekmi v Davosu in Dresdnu. Zato ima Anamarija Lampič še toliko več možnosti za vrhunsko uvrstitev. Na visoka mesta lahko računajo tudi ostali naši člani reprezentance.

Lampičeva je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Ruki v šprintu zasedla 7. mesto, na 10-kilometrski razdalji v klasičnem slogu je bila 17., zasledovalni tekmo v prosti tehniki pa je končala na 19. mestu.

Šprint v prosti tehniki bo na sporedu v soboto. Ob 11. uri bodo na sporedu kvalifikacije, ob 13.45 pa se bodu začeli izločilni dvoboji. V nedeljo bosta na sporedu teka na razdalji. Na 10 kilometrov (10.45) pri ženskah, moški pa se bodo udarili na 15-kilometrski razdalji (13.30).

