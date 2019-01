Biatlonska štafeta Franciji, Slovenke 20.

Na preizkušnji svetovnega pokala v Ruhpoldingu so danes svojo štafetno preizkušnjo opravile biatlonke. Zmagale so Francozinje pred Norvežankami in Nemkami, Slovenke Urška Poje, Polona Klemenčič, Nina Zadravec in Lea Einfalt so bile 20., potem ko so jih tekmice na progi ujele za krog.