Rusinje do štafetne zmage

Ruske biatlonke so prišle do štafetne zmage v zahtevnih zimskih razmerah v nemškem Oberhofu. Domačinke so zmago zapravile na zadnjem strelskem nastopu in dveh kazenskih krogih, tako da so se morale zadovoljiti z drugim mestom. Slovenke so bile prepočasne in so z nastopom zaključile po tretjem streljanju, ko so jih tekmice prehitele za krog.

Startalo je 22 reprezentanc, Slovenke, ki so imele skupno pet kazenskih krogov in 14 poprav, pa so končale na 19. mestu.

Za Slovenijo je začela Urška Poje, ki je po streljanju v stoje odtekla en kazenski krog in predala kot 17. Vodila je zmagovalka prve štafetne preizkušnje v letošnji sezoni Italija, ki je vse upe za ponovitev uspeha zapravila na drugem strelskem postanku, ko je Nicole Gontier v streljanju stoje zgrešila prav vse tarče in morala kar petkrat v kazenski krog.

Polona Klemenčič je v drugi predaji za Slovenijo odtekla kazenski krog po streljanju leže in tudi po streljanju stoje ter predala kot 19. Na navdušenje domačih navijačev so vodile Nemke.

V tretji predaji je za Slovenijo tekla in streljala Nina Zadravec, ki je bila primorana z nastopom zaključiti po drugem streljanju, ko je šla v kazenska kroga, saj sta jo vodilni tekačici Nemčije in Rusije ujeli za krog. Tea Einfalt tako danes ni dobila priložnosti za nastop.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na zadnje streljanje stoje je Nemka Denise Herrmann prišla z rahlo prednostjo pred Rusinjo Jekaterino Jurlovo-Percht, a je po slabem streljanju morala v dva kazenska kroga, Rusinja pa je strelišče zapustila z vsemi pokritimi tarčami in imela dovolj veliko prednost, da je mirno pritekla do zmage, ki se jo je razveselila skupaj z Jevgenijo Pavlovo, Margarito Vasilevo in Lariso Kuklino. Rusinje so danes streljaje najbolje od vseh, skupno so imele osem poprav.

Nemke v postavi Karolin Horchler, Franziska Hildebrand, Franziska Preuss in Herrmann so se morale zadovoljiti z drugim mestom, tretje so bile Čehinje v postavi Lucie Charvatova, Veronika Vitkova, Marketa Davidova in Eva Puškarcikova, ki so bile v zaključku tekme tri sekunde počasnejše od domačink.

* Izidi:

- štafeta, ženske, 4 x 6 km:

1. Rusija 1:18:46,3 (0/8)

(Pavlova, Vasileva, Kuklina, Jurlova-Percht)

2. Nemčija +33,5 (2/10)

(Horchler, Hildebrand, Preuss, Herrmann)

3. Češka 36,7 (1/6)

(Charvatova, Vitkova, Davidova, Puškarcikova)

4. Norveška 50,6 (0/9)

(Brun-Lie, Tandrevold, Knotten, Eckhoff)

5. Francija 1:08,4 (3/15)

(Chevalier, Aymonier, Braisaz, Bescond)

6. Slovaška 2:45,0 (3/11)

(I. Fialkova, P. Fialkova, Poliakova, Kuzmina)

...

19. Slovenija, ni zaključila tekme (5/14)

(Poje, Klemenčič, Zadravec, Einfalt)