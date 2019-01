Loginovu šprint v Oberhofu, Bauer do točk

Na tretjem mestu je končal Šved Sebastian Samuelsson, ki je pokril vseh 20 tarč, zaostal je 36,8 sekunde.

Bauer je zgrešil štiri strele, zaostal pa 2:31,1 minute, kar je bilo dovolj za 38. mesto.

Mitja Drinovec 2:47,4 minute in z enim zgrešenim strelom osvojil 50. mesto. Rok Tršan je na 52. mestu zaostal 2:48 minute, zadel pa vse tarče.

Miha Dovžan je z dvema nepokritima tarčama in 3:38,4 minute zaostanka končal na 73. mestu.

Na sobotni zasledovalni bodo nastopili Bauer, Tršan in Drinovec.

Izidi:

1. Aleksander Loginov (Rus) 25:50,9/0

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 25,2/1

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 36,8/0

4. Benedikt Doll (Nem) 38,8/1

5. Arnd Peiffer (Nem) 39,3/1

6. Julian Eberhard (Avt) 44,5/1

7. Martin Fourcade (Fra) 47,2/1

8. Tarjei Boe (Nor) 1:04,6/1

9. Simon Desthieux (Fra) 1:05,5/1

10. Lukas Hofer (Ita) 1:15,2/1

...

38. Klemen Bauer (Slo) 2:31,1/4

50. Mitja Drinovec (Slo) 2:47,4/1

52. Rok Tršan (Slo) 2,48,0/0

73. Miha Dovžan (Slo) 3:38,4/2



Svetovni pokal, skupno:

1. Johannes Thinhgnes Boe (Nor) 482 točk

2. Aleksander Loginov (Rus) 372

3. Martin Fourcade (Fra) 299

4. Simon Desthieux (Fra) 298

5. Simon Eder (Avt) 296

6. Antonin Guigonnat (Fra) 275

...

15. Jakov Fak (Slo) 196

43. Klemen Bauer (Slo) 43

74. Miha Dovžan (Slo) 3