Biatlonci v boj kljub vetru in grožnji lomljenja drevja

Organizatorji svetovnega prvenstva v Nemčiji so v petek sporočili, da sta zaradi slabe vremenske napovedi ogroženi sobotni štafetni preizkušnji. V soboto zjutraj so vendarle sporočili, da tekmi bosta. Posvetovali so se tako z meteorologi kot gozdarskimi strokovnjaki. Zaradi močnih sunkov vetra bi namreč lahko prišlo do lomljenja drevja in zato del proge v gozdu ne bi bil varen za tekmovalce. Vremenska napoved za Oberhof je predvidevala sunke vetra do 85 kilometrov na uro.

The IBU and the organising committee Oberhof 2023 have decided to go ahead with the competition programme on Saturday as scheduled after liaising with the forest authorities and weather experts. #biathlon | #oberhof23 — BMW IBU World Championships Biathlon (@IBU_WC) February 18, 2023

V središču pozornosti bo nedvomno moška tekma, kjer so absolutni favoriti Norvežani in njihov zvezdnik Johannes Thingnes Boe. Ta bo v šestem nastopu lovil še šesti naslov. Kandidati za preostala mesta so predvsem Francozi, Švedi in gostitelji Nemci. Slovenske barve bodo zastopali Alex Cisar, Miha Dovžan, Jakov Fak in Toni Vidmar, ob zelo dobrem nastopu pa je realen tudi boj za najboljšo šesterico.

Na ženski tekmi je kandidatov za najvišja mesta več. Slovenija pa se bo predstavila z ekipo Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič. V slovenskem taboru bodo morali večjo pozornost nameniti predvsem streljanju, ki bo podlaga za soliden dosežek.

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo s tekmama s skupinskim štartom. Prvič v karieri bosta na tem tekmovanju nastopila tudi Polona Klemenčič in Alex Cisar.