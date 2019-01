Bergant: Za Žana je bila posebej težka tekma, saj je bila prva po zmagi

Bergant je opozoril, da je od zadnjega veleslaloma v Saalbachu, ko je Kranjec 19. decembra osvojil svojo krstno zmago v svetovnem pokalu, minilo več kot tri tedne.

"Po tisti zmagi se mu je veliko zgodilo. Na treningih se je moral kar truditi, da je spet prišel na tisto svojo raven. Danes je bil v prvem teku malo negotov, ni se čisto odločil in ni šel na meji. V drugem teku, posebej v spodnjem delu, pa je peljal super dobro, tako kot smo navajeni. Veseli to, da še vedno dobro smuča, da ga različni tereni in snežne podlage, vsaj na teh zadnjih tekmah, ne zmotijo toliko in da ima kontinuiteto teh vrhunskih rezultatov."

Jutri v Adelbodnu sledi še slalom, na katerem bodo nastopili Kranjec, Jakob Špik in Štefan Hadalin. "Štefan dobro smuča, a danes na tekmi tega ni pokazal. Na treningu slaloma po tekmi je zelo dobro smučal. Predvsem sam mora to smučarijo, ki jo trenutno ima, spraviti na tekmo. Za jutri je malo slabša napoved, padlo naj bi kar nekaj snega. Upam, da sneg ne bo dosti vplival na podlago, da bo dobra proga in da bo tekma taka, da bo možno tudi z našimi številkami priti v drugi tek in potem še napasti."

"Jutri je taktika popoln napad. Treba si je ogledati progo, drugače pa napadati od starta do cilja. V slalomu nimam veliko za izgubiti, s to številko je napad edina opcija. Upam tudi na dobre oziroma solidne razmere, da bom imel priložnost za preboj v drugi tek," napoveduje slovenski junak zime Žan Kranjec.