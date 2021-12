Anamarija Lampič danes na prizorišču, kjer je že zmagala

Danes je na sporedu šprint v prosti tehniki. Naše najmočnejše orožje je Anamarija Lampič, ki se je letos v posamični konkurenci že dvakrat zavihtela na stopničke (dve tretji mesti). Lampičeva ima na Lenzerheide lepe spomine, saj je na tem prizorišču leta 2019 dosegla svojo drugo zmago za svetovni pokal.

Tudi letos gre do konca

"Vedno se potrudim po svojih najboljših močeh. Na Tour de Ski sta glavna cilja oba šprinta. Torej v Lenzerheideju in Oberstdorfu, tam pričakujem največ. Razdalje morda dajem nekoliko na stranski tir. Vem, da je to odličen trening zame, ampak glede na to, da so letos olimpijske igre in da imam največ možnosti v šprintu, sem več časa posvetila šprintu in ne toliko razdalji," je pred novoletno turnejo povedala Lampičeva, ki bo tudi letos tekmovala do konca.

Eva Urevc je bila na zadnji tekmi svetovnega pokala v šprintu na tretjem mestu. Foto: Guliverimage

Visoko lahko meri tudi Eva Urevc

Zelo visoko lahko meri tudi Eva Urevc, potem ko se je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Dresdnu prebila v finale in bila na koncu šesta. Nastopili bodo še Anja Mandeljc in Anita Klemenčič, med moškimi bosta tekmovala Miha Šimenc in Miha Ličef.

Naslov branita Rusi in Američanka

Naslova branita Rus Aleksander Boljšunov, ki je zmagal drugič v nizu, in Američanka Jessie Diggins, ki je v začetku letošnjega januarja slavila prvič. Anamarija Lampič, lani najboljša šprinterka sezone, je bila skupno 15., v šprintu pa je na novoletni turneji osvojila tretje mesto. Sezono pred tem je na novoletni turneji zmagala v šprintu. Tudi letošnja turneja se bo končala z znamenitim vzponom na Alpe Cermis.