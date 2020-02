Ana Bucik zaostala le za Francozinjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpske smučarske so se danes na Krvavcu merile za točke evropskega pokala v veleslalomu. Od Slovenk se je najbolj izkazala Ana Bucik, ki je bila druga z 29 stotinkami sekunde zaostanka za zmagovalko, Francozinjo Doriane Escane. Tretja je bila Italijanka Luisa Bertani, slovenski uspeh pa je s šestim mestom dopolnila Meta Hrovat.

Hrovatova je za stopničkami zaostala slabe tri desetine sekunde. Med dobitnice točk sta se sicer prebili še Maruša Ferk s 25. in Neja Dvornik s 26. mestom. Brez točk pa so ostale Klara Livk, Andreja Slokar, Anja Oplotnik, Nika Tomšič, Nika Murovec, Jera Kompan in Lina Knific.

V petek bo na Krvavcu še en ženski veleslalom.

