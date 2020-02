V Ofterschwangu brez tekem, v Cortini brez gledalcev

Medtem ko so zaradi pomanjkanja snega v Ofterschwangu ostali brez zelene luči za ženski slalom in veleslalom svetovnega pokala, pa vodstvo tekmovanja v luči koronavirusa na pomisleke o izvedljivosti velikega finala v Cortini d'Ampezzo odgovarja z rezervnimi načrti.

Zaradi slabih snežnih razmer in neugodne vremenske napovedi so organizatorji ženskih tekem v Ofterschwangu tudi uradno odpovedali preizkušnji za 7. in 8. marec. Zaenkrat še ni znano, kam namerava Mednarodna smučarska zveza preseliti slalom in veleslalom.

Kar nekaj pa je bilo v zadnjem obdobju pomislekov o kombinaciji in superveleslalomu, ki bosta že ob koncu tega tedna potekali v italijanskem La Thuilu. Skrbi namreč povzročajo varnosti ukrepi zaradi koronavirusa, a Italijani in FIS vztrajajo pri prvotnem programu.

Pri FIS pa neomajni ostajajo tudi pri vprašanju finala svetovnega pokala, ki ga bo gostila Cortina d'Ampezzo. Moški šef svetovnega pokala Markus Waldner poudarja, da selitev ne pride v poštev. "V tem trenutku je Cortina kot prizorišče tekem potrjena, a brez prisotnosti navijačev. Preučujemo tudi druge možnosti. Imamo načrt A, načrt B in načrt C. Največji izziv predstavljajo tekme hitrih disciplin. Ampak trenutno je samo en uraden načrt: Cortina," je za švedsko tiskovno agencijo povedal Waldner.